Kärnten und die Steiermark wollen gemeinsam stärker werden

Kärnten und die Steiermark wollen international künftig stärker gemeinsam auftreten. Die ersten Projekte sind schon in Planung.

Kärnten und die Steiermark rücken wirtschaftlich enger zusammen. Die beiden Bundesländer wollen sich künftig verstärkt als gemeinsamer Wirtschaftsraum präsentieren und bei internationalen Auftritten geschlossen auftreten. Darauf haben sich Kärntens Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig, der steirische Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer sowie Vertreter der Wirtschaftskammern und Industriellenvereinigungen beider Bundesländer bei einem Arbeitstreffen in der Kärntner Landesregierung geeinigt.

Erste gemeinsame Projekte fixiert

Konkret geplant sind für 2027 ein gemeinsamer Wirtschaftsempfang in München sowie ein gemeinsamer Auftritt im Österreich-Pavillon bei der Weltausstellung EXPO in Belgrad, die von 15. Mai bis 15. August 2027 über die Bühne geht. Darüber hinaus sollen gemeinsame Wirtschaftsdelegationen wichtige internationale Märkte besuchen und neue Kontakte für Unternehmen aus beiden Bundesländern knüpfen.

©Land Steiermark Sebastian Schuschnig (l.) und Willibald Ehrenhöfer sprachen bei einem Arbeitstreffen über die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Kärnten und der Steiermark.

Koralmbahn verändert die Region

Hintergrund der engeren Zusammenarbeit ist auch die Koralmbahn, die Kärnten und die Steiermark deutlich näher zusammenrücken ließ. Ehrenhöfer erklärt: „Mit der Koralmbahn sind die Steiermark und Kärnten zusammengewachsen. Diese Chance müssen wir ergreifen und Synergien noch stärker nutzen.“ Und Schuschnig betont: „Unser übergeordnetes Ziel muss es sein, Kärnten und die Steiermark noch stärker als gemeinsamen Wirtschaftsstandort zu positionieren und zu vermarkten. Damit erhöhen wir die Sichtbarkeit unseres Wirtschaftsraums und gewinnen im internationalen Wettbewerb an Schlagkraft.“

Zusammenarbeit bei bundespolitischen Themen

Neben internationalen Auftritten wollen Kärnten und die Steiermark auch bei bundespolitischen Themen enger zusammenarbeiten. Genannt wurden unter anderem Forderungen nach zusätzlichen Mitteln für den Breitbandausbau sowie die Abschaffung der Flugabgabe für Regionalflughäfen. Zusammen lassen sich gemeinsame Interessen gegenüber dem Bund leichter durchsetzen als im Alleingang, so Schuschnig.