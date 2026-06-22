Dienstag bringt Hitze und Gewitter nach Kärnten

Der Dienstag bringt erneut heiße Temperaturen nach Kärnten. Die Luftmasse bleibt jedoch labil, deswegen ist mancherorts auch mit heftigen Gewittern zu rechnen.

Am Dienstag setzt sich das heiße Wetter in Kärnten fort. Laut Prognosen der GeoSphere Austria bleibt die Luftschichtung weiterhin labil, weswegen es erneut zu heftigen Gewittern kommen kann. Diese können sich ab der Mittagszeit vom Bergland ausgehend ausbreiten. Die Temperaturen erreichen zwischen 28 und 32 Grad.