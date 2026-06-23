Kärntner Jugendstudie zeigt: Geldsorgen wichtiger als Klimawandel

„Wie tickt Kärntens Jugend, was bewegt sie und wo drückt der Schuh am meisten?“ Diesen und weiteren Fragen ging die Arbeiterkammer Kärnten mit ihrer repräsentativen Jugenstudie „Sag uns, was geht“ nach. Für die Untersuchung wurden rund 1.900 Kärntnerinnen und Kärntner im Alter zwischen 14 und 25 Jahren befragt. Das Ergebnis zeigt: Kärntens Jugend fühlt sich in ihrer Heimat grundsätzlich wohl. Doch hinter der hohen Lebenszufriedenheit verbergen sich finanzielle Sorgen: Fast jeder fünfte junge Mensch hat laut einer der Studie Schwierigkeiten, die laufenden Kosten zu decken.

Ein Drittel mit finanzieller Situation unzufrieden

Die größten Belastungen sehen die Befragten bei den Lebenshaltungskosten. „48 Prozent fühlten sich laut der Arbeiterkammer in den letzten zwölf Monaten durch die Kosten für Lebensmittel ziemlich bis stark belastet. Dahinter folgen die Kosten für Heizen und Strom (46 Prozent) sowie die Wohnkosten (40 Prozent). Insgesamt geben 35 Prozent an, mit ihrer aktuellen finanziellen Situation unzufrieden zu sein. „Bei fast jeder und jedem Fünften reicht das Einkommen nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken. Zufriedenheit muss man sich leisten können“, erklärt Studienleiterin Martina Zandonella vom Foresight Institut.

Geldsorgen wichtiger als Klimawandel

Besonders auffällig: Themen wie Klimawandel oder Zuwanderung spielen im Alltag vieler Befragter nur eine untergeordnete Rolle. Die größten Sorgen drehen sich um steigende Lebenshaltungskosten, die persönliche Zukunft und finanzielle Sicherheit. „Wenn man

kaum genug Geld zum Leben hat, werden andere, globale Themen zwangsläufig zweitrangig“, so die Erklärung der Studienautoren. Die Entwicklung zieht auch gesundheitliche Folgen nach sich. 30 Prozent der Jugendlichen berichteten, dass es ihnen psychisch derzeit nicht gut geht.

Jugend will bleiben – bei besseren Rahmenbedingungen

Obwohl neun von zehn Befragten gerne in Kärnten leben und jeder Vierte gerne in seiner Heimatgemeinde bleiben würde, plant etwa jeder Zehnte einen Wegzug. Besonders häufig betrifft das Studierende und junge Frauen. Als Gründe werden bessere Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten sowie eine modernere Infrastruktur genannt. Auch die Wohnsituation und lange Pendelwege spielen eine Rolle. Zwei Drittel der Befragten müssen für Arbeit oder Ausbildung in eine andere Gemeinde fahren. „Gleichzeitig gibt es eine enorme Unzufriedenheit mit dem regionalen Freizeitangebot, den Weiterbildungsmöglichkeiten und dem Mangel an leistbarem Wohnraum“, heißt es seitens der Arbeiterkammer.

Von Politikverdrossenheit keine Spur

Ein weiteres Vorurteil, das die Studie widerlegt, ist die vermeintliche Politikverdrossenheit. Die Jugend ist brennend an der Mitgestaltung der Gesellschaft interessiert – es fehlt ihr bloß an Foren und gelebter Demokratie im Alltag. Wie groß der Gestaltungswille ist, zeigt das enorme soziale Engagement: Ob in Sport-, Kultur- und religiösen Vereinen, in der Schule oder bei Blaulichtorganisationen – Kärntens Jugend packt an. Goach hebt hervor: „Das Engagement in Gewerkschaften, Betriebsräten und als Jugendvertrauensrat liegt mit zehn Prozent der Befragten hoch. Unsere Jugendlichen beweisen tagtäglich in Betrieben und Organisationen Verantwortung. Sie verdienen es, dass man ihr auf Augenhöhe begeg- net und echte Mitbestimmungsräume schafft.“