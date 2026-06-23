Trendsportevent lockt bald Athleten aus aller Welt an den Klopeiner See

Klimmzüge, Handstände und spektakuläre Kraftübungen: Von 26. bis 28. Juni wird der Klopeiner See zum Treffpunkt der internationalen Calisthenics-Szene. Athleten aus 16 Ländern werden erwartet.

Vor allem auf Social Media ist Calisthenics schon seit Längerem ein beliebter Sporttrend, Ende Juni kommt eine entsprechende Veranstaltung live nach Südkärnten: Beim größten Calisthenics-Event Österreichs treffen sich Athleten aus aller Welt am Klopeiner See. Von 26. bis 28. Juni wird der Fitness Beach beim Sportstrandbad Süd zur Wettkampfbühne für Kraft, Körperbeherrschung und spektakuläre Akrobatik. Die Veranstalter der Calisthenics Championships rechnen mit bis zu 3.000 Besuchern.

Darum geht’s bei Calisthenics

Calisthenics ist eine Trendsportart, bei der fast ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Statt Hanteln stehen Klimmzüge, Liegestütze, Dips, Handstände und akrobatische Übungen an Stangen oder Geräten im Mittelpunkt. Die besten Athleten kombinieren Kraft und Beweglichkeit zu spektakulären Shows, die oft an Turnen oder Breakdance erinnern.

Athleten aus 16 Ländern kommen nach Kärnten

Für die Wettkämpfe reisen Sportler unter anderem aus Italien, Kroatien, Frankreich, Finnland, der Türkei, Marokko, Kolumbien, Ägypten und der Ukraine an. Insgesamt werden 50 internationale Athletinnen und Athleten erwartet – so viele wie noch nie bei einer österreichischen Calisthenics-Veranstaltung. Auch mehrere österreichische Staatsmeister sind am Start.

©Street Workout Austria Vom 26. bis 28. Juni finden am Klopeiner See … ©Street Workout Austria … die Calisthenics Championships statt.

Liegestütz-Duelle und neuer Bewerb

Neben der Freestyle-Meisterschaft stehen weitere Bewerbe auf dem Programm. Bei den Südkärntner Push-up Open treten die Teilnehmer direkt im Liegestütz-Duell gegeneinander an. Die Leistungen werden dabei mithilfe einer speziellen Software ausgewertet. Neu ist heuer die „League of Reps“. Dabei haben die Teilnehmer vier Minuten Zeit, um möglichst viele Wiederholungen bei Klimmzügen, Dips, Liegestützen und Kniebeugen zu schaffen.

Schnuppern am Sonntag

Während Freitag und Samstag ganz im Zeichen der Wettkämpfe stehen, richtet sich der Sonntag an alle Interessierten. Workshops, gemeinsame Trainingseinheiten und Treffen mit internationalen Athleten sollen Einsteigern die Sportart näherbringen. Robert Karlhofer, Geschäftsführer Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal, erklärt stolz: