Einsatzkräfte retten Reh aus misslicher Lage

Die Freiwillige Feuerwehr Brückl und die Polizei rückten am frühen Dienstagmorgen in die Sponheimer Straße aus. Ein Reh hatte sich in einem Zaun verfangen.

Am Dienstag ertönte die Sirene in Brückl im Bezirk St. Veit an der Glan. Grund war ein Reh, das in einem Zaun eingeklemmt war. „Es konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien“, erklären die Florianis, welche dem Vierbeiner gemeinsam mit den hiesigen Polizeibeamten zu Hilfe eilten. „Nach der Erkundung wurde das Tier von den Einsatzkräften behutsam aus seiner misslichen Lage befreit.“ Anschließend wurde es unverletzt in die Freiheit entlassen.