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/ ©FF Bad Kleinkirchheim
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehrleute zu der Katze klettern, die auf einem Baum sitzt.
Die Feuerwehr Bad Kleinkirchheim stand am Montagabend im Einsatz.
Bad Kleinkirchheim
23/06/2026
Tier in Notlage

Katze saß auf Baum fest: Feuerwehr rückt zur Rettung aus

Zu einem tierischen Einsatz wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinkirchheim am Montagabend alarmiert. Eine Katze saß auf einem Baum fest.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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In luftige Höhen begab sich eine Samtpfote am Montagabend. Die Katze steckte auf einem Baum im Bereich eines Wanderweges hinter der örtlichen Bankfiliale und den Tennisplätzen fest. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinkirchheim kamen ihr zu Hilfe.

Feuerwehr rettet verängstigtes Tier

„Um das verängstigte Tier schonend und sicher auf den Boden zurückzuholen, führte die Mannschaft die Rettung zügig mittels einer Steckleiter durch“, teilen die Florianis mit. Sie konnte unversehrt gerettet werden. Nach Abschluss der tierischen Rettungsaktion rückten die Feuerwehrleute wieder zurück in das Rüsthaus ein.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehrleute mit der Katze.
©FF Bad Kleinkirchheim
Ende gut, alles gut: Die Katze hat wieder festen Boden unter den Pfoten.
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