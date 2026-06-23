„Womöglich verkeimt“: Hier muss das Trinkwasser abgekocht werden

In zwei Kärntner Gemeinden muss das Trinkwasser vorübergehend abgekocht werden. Nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen besteht der Verdacht auf eine Verunreinigung.

„Im Zuge einer internen Überprüfung des Trinkwassers bei der Kärntner Heimstätte wurde eine geringe Verkeimung festgestellt“, teilte die Wasser- und Abwassergenossenschaft Pischeldorf mit. Aufgrund dessen wird empfohlen das Trinkwasser in dem betroffenen Gebiet in der Gemeinde Magdalensberg (Bezirk Klagenfurt-Land) mindestens drei Minuten abzukochen. Schuld dürften wohl die wolkenbruchartigen Regenfälle in den vergangenen Tagen gewesen sein. Als Sofortmaßnahme wurden an allen zertifizierten Probeentnahmestellen neuerlich Wasserproben zur Kontrolle entnommen. „Nach Bekanntgabe der Ergebnisse wird die weitere Vorgehensweise mitgeteilt.“

Weitere Kärntner Gemeinde betroffen

Auch in Döbriach am Millstätter See (Bezirk Spittal an der Drau) erging eine ähnliche Information an die Gemeindebürger. Konkret heißt es darin: „Das Trinkwasser aus dem Leitungsnetz der Trinkwasserversorgungsanlage WG Döbriach hat derzeit den mikrobiologischen Parameterwert überschritten und ist daher als Trinkwasser nicht geeignet.“ Auch hier wird empfohlen das Wasser bis auf Widerruf abzukochen. „Bei Vorliegen einer einwandfreien Trinkwasserqualität nach der Trinkwasserverordnung werden Sie wieder informiert“, erklärt Obmann Michael Ertler abschließend.

