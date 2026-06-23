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/ ©Büro LRin Lagger-Pöllinger
Ein Bild auf 5min.at zeigt Schüler, Lehrkräfte und Vertreter aus der Politik bei der Eröffnung des Schulcampus.
In Feldkirchen wurde am Dienstag der umgestaltete Schulcampus eröffnet.
Feldkirchen
23/06/2026
Neugestaltung
#goodnews

Mehr Grün: Schulcampus in Feldkirchen erhielt Upgrade

Der neugestaltete Schulcampus in Feldkirchen wurde am Dienstag offiziell eröffnet. Das Areal punktet ab sofort mit zusätzlichen Grünflächen, mehr Beschattung und neuen Aufenthaltsbereichen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Hinter dem KLAR! Invest-Projekt steckt Teamarbeit: Schon im Schuljahr 2023/24 erarbeiteten Schüler, Lehrkräfte und weitere Beteiligte die Grundlagen für das Vorhaben. Ihre Visionen von einem nachhaltigen Campus wurden nun realisiert. „[…] Mehr Grün, mehr Schatten und eine höhere Aufenthaltsqualität machen den Schulcampus nicht nur klimafit, sondern schaffen auch einen gesunden und lebenswerten Raum für Kinder und Jugendliche. Das Projekt zeigt, wie Klimaschutz und Lebensqualität Hand in Hand gehen“, betonte Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) im Rahmen der Eröffnung des klimafitten Schulcampus.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Schüler, Lehrkräfte und Vertreter aus der Politik bei der Eröffnung des Schulcampus.
©Büro LRin Lagger-Pöllinger
Das Projekt stand unter dem Motto „Schulcampus Feldkirchen wird GRÜN!“
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