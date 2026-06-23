Mehr Grün: Schulcampus in Feldkirchen erhielt Upgrade

Hinter dem KLAR! Invest-Projekt steckt Teamarbeit: Schon im Schuljahr 2023/24 erarbeiteten Schüler, Lehrkräfte und weitere Beteiligte die Grundlagen für das Vorhaben. Ihre Visionen von einem nachhaltigen Campus wurden nun realisiert. „[…] Mehr Grün, mehr Schatten und eine höhere Aufenthaltsqualität machen den Schulcampus nicht nur klimafit, sondern schaffen auch einen gesunden und lebenswerten Raum für Kinder und Jugendliche. Das Projekt zeigt, wie Klimaschutz und Lebensqualität Hand in Hand gehen“, betonte Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) im Rahmen der Eröffnung des klimafitten Schulcampus.

©Büro LRin Lagger-Pöllinger Das Projekt stand unter dem Motto „Schulcampus Feldkirchen wird GRÜN!“