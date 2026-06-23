Konkurs: Steht Millstätter Wohnprojekt vor dem Aus?

Für die Wohneinheiten der SAPPL 51 GmbH in Millstatt fand sich trotz vieler Anfragen bislang kein Kaufinteressent. Nun wurde über das Vermögen der Projektgesellschaft ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Am Dienstag wurde über das Vermögen der SAPPL 51 GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Laut dem Kreditschutzverband von 1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 952.200 Euro. Von der Insolvenz sind zwölf Gläubiger betroffen.

Keine Kaufinteressenten

Als Insolvenzursache wird angeführt, dass seit dem Verkaufsstart der Wohneinheiten im November 2025 – trotz zahlreicher Anfragen von Kaufinteressenten – bis Ende März 2026 kein Abschluss eines Kaufvertrages erreicht werden konnte. „Grund war einerseits die Unsicherheit durch die aktuelle geopolitische Situation“, so der Alpenländische Kreditorenverband. „Andererseits auch der schwer zu vermittelndem Eindruck, dass, als Ergebnis nach einer Sanierung des in die Jahre gekommenen Landhauses, ein neuwertiges ansprechendes Haus entsteht.“

Zukunft unklar

Im Antrag wird nicht dargelegt, ob das Unternehmen fortgeführt wird oder nicht. Ebenso ist nicht bekannt, ob ein Sanierungsplan beabsichtigt ist. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 20. Juli 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Spittaler Rechtsanwalt Gernot Götz bestellt.