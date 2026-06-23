103 Kärntner starten bei den Special Olympics in Wien

Mit Kärnten im Herzen und Teamkleidung im Gepäck geht es für 103 Special-Olympionikinnen und -Olympioniken nach Wien. Dort warten sechs Tage voller Sport, Emotionen und Gänsehaut.

Für Kärntens Special-Olympionikinnen und -Olympioniken geht es nach Wien. Im Konzerthaus in Klagenfurt wurden 103 Sportlerinnen und Sportler, ihre Betreuerinnen und Betreuer sowie Trainerinnen und Trainer verabschiedet. Sportreferent Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landessportdirektor Arno Arthofer (SPÖ) schickten die Mannschaft zu den Nationalen Special Olympics Sommerspielen. Mit dabei war auch Special Olympics Kärnten-Geschäftsführerin Eva Lodron.

Stolz aus Kärnten

Bei der Verabschiedung bekam die Kärntner Mannschaft ihre einheitliche Sportbekleidung für Wien. Fellner betonte, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort auch Kärnten vertreten. „denn ihr alle vertretet auch unser Bundesland und alle sollen sehen, woher ihr kommt und wie stolz wir auf euch sind“, sagte Fellner. Damit wird schon vor dem Start klar: Für die Sportlerinnen und Sportler geht es nicht nur um Bewerbe, sondern auch um ein starkes Auftreten als Kärntner Team.

Die Kärntner Mannschaft wurde im Konzerthaus Klagenfurt zu den Nationalen Special Olympics Sommerspielen verabschiedet.

Viele Emotionen

In Wien treffen rund 1.800 Special-Olympionikinnen und -Olympioniken in 17 Sportarten aufeinander. Fellner wünschte allen Sportlerinnen und Sportlern „viele Siege und vor allem ein unvergessliches Erlebnis in Wien, wo 1.800 Special-Olympionikinnen und -Olympioniken in insgesamt 17 Sportarten aufeinandertreffen“. Er sprach auch den langen Weg der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, die über Monate und Jahre viel geleistet haben. Sport sei dabei auch gelebte Inklusion.

Wie eine Familie

Auch Arthofer verwies auf die besondere Stimmung rund um die Special Olympics. „Uns pumpert allen das Herz, es ist wie ein großes Familientreffen. Alle, die sich für die Olympics qualifiziert haben, wollen nicht nur dabei sein, sie wollen gewinnen!“, so Arthofer. Eva Lodron hob ebenfalls die Stimmung bei den Spielen hervor. Sie betonte, wie stolz man sei, dass 103 Sportlerinnen und Sportler aus Kärnten dabei sein können.

Elf Sportarten

Kärnten reist mit elf Delegationen und insgesamt 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach Wien. Dazu zählen 103 Sportlerinnen und Sportler und Unified Partnerinnen und Partner sowie 37 Trainerinnen und Trainer. Die Kärntner Athletinnen und Athleten starten in Boccia, Bowling, Judo, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Reiten, Schwimmen, Tanzsport, Tennis und Tischtennis. Die Nationalen Special Olympics Sommerspiele dauern sechs Tage und gelten als größte inklusive Sportveranstaltung Österreichs.