Erster Nestfund in Österreich: So erkennt man die Asiatische Hornisse

In Vorarlberg ist erstmals in Österreich ein Nest der Asiatischen Hornisse entdeckt worden. Experten warnen vor der weiteren Ausbreitung der invasiven Art.

In Vorarlberg sind am vergangenen Wochenende im Gemeindegebiet von Lustenau zwei Nester der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) entdeckt worden. Damit wurde erstmals in Österreich ein Nest dieser invasiven Art nachgewiesen, wie die ARGES informiert. Eines der Nester war aktiv, das zweite leer – beide wurden umgehend entfernt.

©AGES/Dirk Louis Schorkopf Zwei Nester der Asiatischen Hornisse wurden in Vorarlberg entdeckt. ©AGES/Dirk Louis Schorkopf Die Asiatische Hornisse ist etwa so groß wie eine Euro-Münze.

Erste Nester der Asiatischen Hornisse in Österreich

Die Asiatische Hornisse stammt ursprünglich aus Südostasien und wurde 2004 nach Frankreich eingeschleppt. Seitdem breitet sich die Art unaufhaltsam in Europa aus und ist mittlerweile in vielen Ländern etabliert, darunter Italien, die Schweiz und Deutschland. Auch in der Bodensee-Region trat sie bereits 2023 in Grenznähe zu Österreich auf. Weitere Nachweise wurden in den vergangenen Jahren unter anderem in Ungarn, Tschechien und Slowenien gemeldet, teils ebenfalls in Grenzregionen. Fachleute halten eine Ausbreitung bis nach Südskandinavien für möglich.

Erste Sichtung der Asiatischen Hornisse in Österreich 2024

In Österreich selbst wurde die Asiatische Hornisse erstmals am 9. April 2024 in der Stadt Salzburg nachgewiesen. 5 Minuten berichtete: Killer-Hornisse in Österreich angekommen: So sieht sie aus. Dabei handelte es sich um eine einzelne Königin ohne Nest. Umfangreiche Kontrollen im Umfeld ergaben damals keine weiteren Funde. Der aktuelle Nachweis in Vorarlberg gilt nun als erster dokumentierter Nestfund in Österreich. Die beiden gefundenen Primärnester lagen direkt nebeneinander. In einem wurde Brut und adulte Tiere festgestellt, im zweiten keine Individuen. Das aktive Nest wurde fachgerecht entfernt und die Tiere getötet.

Ausbreitung und Lebensweise der Asiatischen Hornisse

Die Asiatische Hornisse baut charakteristische Nester mit einem Durchmesser von etwa 40 bis 60 Zentimetern, meist in hohen Bäumen. Ein Volk kann im Durchschnitt rund 6.000 Individuen umfassen, wobei nur die Königinnen überwintern. Die Art ist tagaktiv und jagt im Flug vor allem soziale Insekten wie Bienen, Wespen und Fliegen sowie Spinnen und Heuschrecken. Besonders im Umfeld von Bienenstöcken kann sie sich ansiedeln und dort heimkehrende Bienen im Flug attackieren. Bei hoher Dichte kann dies laut Experten zu einer Schwächung von Bienenvölkern führen, im Extremfall auch zu Verlusten. Im Spätherbst werden unter bestimmten Bedingungen bis zu rund 75 Bienen pro Tag erbeutet.

Asiatische Hornisse für Mensch meist ungefährlich

Für gesunde Menschen gilt die Asiatische Hornisse als ähnlich ungefährlich wie die heimische Hornisse (Vespa crabro). Beide Arten greifen in der Regel nur bei Bedrohung an. Allerdings kann der laute, schnelle Flug als bedrohlich wahrgenommen werden. Wie bei anderen Insekten sind auch allergische Reaktionen nach einem Stich möglich.

Warnung vor Eigenversuchen und Meldeaufruf

Behörden warnen ausdrücklich davor, Nester selbst zu entfernen oder die Tiere zu fangen. Verwechslungen mit heimischen Arten und die hohe Verteidigungsbereitschaft der Tiere stellen ein erhebliches Risiko dar. Imkerinnen und Imker werden besonders zur Aufmerksamkeit aufgerufen. Beobachtungen im Bereich von Bienenständen sollen dokumentiert und gemeldet werden.

Verdachtsmeldungen Hinweise können über die österreichweite Meldeplattform oder per E-Mail an velutina@viv.at übermittelt werden. Auch das Bundesamt für Ernährungssicherheit sowie die Landesbehörden nehmen Meldungen zu invasiven Arten entgegen.

©AGES/Dirk Louis Schorkopf Im Vergleich zu den heimischen Hornissen ist sie eher schwarz gefärbt.

Nicht zu verwechseln mit heimischer Hornisse

Die Asiatische Hornisse lässt sich gut von der heimischen Hornisse unterscheiden. Besonders auffällig sind die gelben Beine sowie der insgesamt dunklere Körper. Auch die Färbung unterscheidet sich deutlich: Während die Asiatische Hornisse eher dunkel gefärbt ist und ein orangefarbenes Hinterleibsende aufweist, ist die heimische Hornisse insgesamt gelblicher. Zudem gibt es Unterschiede in der Größe. Die Asiatische Hornisse ist etwas kleiner als die heimische Art. Gleichzeitig gilt sie als aggressiver, ihr Stich kann für Menschen potenziell gefährlich sein.