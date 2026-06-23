Sehr sonnig und heiß: Bis zu 32 Grad in Kärnten am Mittwoch

Der Mittwoch, 24. Juni, bringt Kärnten viel Sonne und sommerliche Hitze. „Der Mittwoch wird ein sehr sonniger Tag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Über Mittag bilden sich über den Bergen voraussichtlich wieder Quellwolken. Wärmegewitter bleiben aber sehr lokal, am ehesten sind sie im Bereich der Gurktaler Alpen möglich. In den meisten Regionen geht der Tag trocken zu Ende. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 32 Grad.