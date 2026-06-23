Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See.
Viel Sonne und bis zu 32 Grad: Kärnten erlebt einen heißen Sommertag.
Kärnten
23/06/2026
Prognose

Sehr sonnig und heiß: Bis zu 32 Grad in Kärnten am Mittwoch

Kärnten erwartet am Mittwoch ein sehr sonniger und heißer Tag. Nur lokal sind Wärmegewitter möglich.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Mittwoch, 24. Juni, bringt Kärnten viel Sonne und sommerliche Hitze. „Der Mittwoch wird ein sehr sonniger Tag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Über Mittag bilden sich über den Bergen voraussichtlich wieder Quellwolken. Wärmegewitter bleiben aber sehr lokal, am ehesten sind sie im Bereich der Gurktaler Alpen möglich. In den meisten Regionen geht der Tag trocken zu Ende. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 32 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: