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/ ©Feuerwehr Hermagor
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Brand in Hermagor.
Die Freiwilligen Feuerwehren Rading und Hermagor standen mit 19 Kräften im Einsatz.
Hermagor
24/06/2026
Brand in Kärnten

Feuerwehr löschte Baumbrand nach Blitzschlag in Hermagor

Ein Blitzschlag entzündete am Dienstagabend einen Baum in einem Waldstück in Hermagor. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren Rading und Hermagor konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Ein Blitzschlag hat am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz in der Stadtgemeinde Hermagor ausgelöst. Gegen 19:10 Uhr schlug ein Blitz in ein Waldstück im Radingforst ein und entzündete einen Baum. Die Freiwilligen Feuerwehren Rading und Hermagor rückten daraufhin mit insgesamt drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus.

Geringer Schaden

Durch das schnelle Eingreifen der Helfer konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und auch eine Gefährdung von Personen bestand nicht. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

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