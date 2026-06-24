Zugverkehr: Sommerbaustellen sorgen für Fahrplanänderungen in Kärnten

In den Sommermonaten modernisieren die ÖBB die Bahninfrastruktur in Kärnten intensiv. Fahrgäste müssen sich deshalb auf Streckensperren, Haltausfälle und Schienenersatzverkehr mit Bussen einstellen.

Um die Strecken und Haltestellen zukunftsfähig zu halten, sind für die Sommermonate umfangreiche Bau- und Instandhaltungsarbeiten auf mehreren Abschnitten geplant.

Um die Strecken und Haltestellen zukunftsfähig zu halten, sind für die Sommermonate umfangreiche Bau- und Instandhaltungsarbeiten auf mehreren Abschnitten geplant.

Die ÖBB investieren auch in diesem Sommer in die Modernisierung der Bahninfrastruktur im Bundesland Kärnten. Um die Strecken und Haltestellen zukunftsfähig zu halten, sind für die Sommermonate umfangreiche Bau- und Instandhaltungsarbeiten auf mehreren Abschnitten geplant. Fahrgäste müssen sich in diesem Zusammenhang auf veränderte Reisebedingungen, Fahrplanabweichungen sowie auf die teilweise Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs mit Bussen einstellen.

Haltestelle wird ausgelassen

Auf den betroffenen Strecken ist in den Bussen des Ersatzverkehrs grundsätzlich keine Fahrradmitnahme möglich. Da der Fahrkartenverkauf in den Bussen nur eingeschränkt stattfinden kann, ist der Zustieg an Stationen mit Fahrkartenautomaten oder Personenkassen ausschließlich mit einem gültigen Ticket gestattet. Ein zentraler Schwerpunkt ist die Haltestelle Kappel am Krappfeld, welche für den regelmäßigen Halt von Regionalzügen ausgebaut und umfassend modernisiert wird. Für die Dauer jenerArbeiten kommt es im Zeitraum vom 10. Juli bis zum 13. September zu einem vollständigen Ausfall der Halte an der Station. Als Ersatz wird für die Reisenden ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Weitere Änderung zwischen Kärnten und Italien

Neben den regionalen Maßnahmen führen Arbeiten auf Kärntner Seite sowie eine Streckensperre zwischen Tarvisio Boscoverde und Udine im Spätsommer zu Einschränkungen auf der Verbindung zwischen Kärnten und Italien. Vom 22. August bis zum 20. September wird auf dem Abschnitt zwischen Thörl-Maglern und Tarvisio Boscoverde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der von der italienischen Bahn FUC betrieben wird. Informationen über die geänderten Fahrpläne und Bedingungen stellt das Unternehmen über Plakate direkt an den Bahnhöfen, mittels Durchsagen, auf der Webseite der ÖBB, in der SCOTTY App sowie telefonisch über das Kundenservice zur Verfügung.