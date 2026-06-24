Handydaten als Spur: Tatverdächtiger nach Forstsee-Attacke ausgeforscht

Nach fast einem Jahr intensiver Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft Klagenfurt einen wichtigen Durchbruch im Fall des Angriffs am Forstsee erzielt. Ein Tatverdächtiger konnte im Süden Deutschlands lokalisiert werden.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 8. August des vergangenen Jahres in der Gemeinde Techelsberg – wir haben berichtet. Ein damals 18-jähriger Kärntner geriet am Forstsee in eine heftige Auseinandersetzung mit einem zunächst unbekannten Mann, die offenbar durch einen Streit um einen Ball ausgelöst wurde. Der mutmaßliche Angreifer soll den Jugendlichen so massiv attackiert haben, dass dieser von einem rund vier Meter hohen Felsen stürzte und schwere Kopfverletzungen, darunter einen Schädelbruch, erlitt. Ohne Erste Hilfe zu leisten, soll der Täter anschließend mit einer Frau und einem Kleinkind in einem schwarzen Mercedes-SUV geflohen sein.

Spur führte in Ausland

Die darauffolgende großangelegte Fahndung von Polizei und Staatsanwaltschaft gestaltete sich zunächst schwierig. Unter anderem wurden die Buchungssysteme zahlreicher Kärntner Beherbergungsbetriebe, insbesondere in der Wörthersee-Region, systematisch überprüft. Durch die Beschreibungen des Opfers und dessen Freundin gelang es den Ermittlern schließlich, den Kreis der Verdächtigen auf rund 100 Personen einzugrenzen. Der entscheidende Durchbruch gelang im vergangenen Herbst durch die Auswertung von Mobilfunkdaten: Ein Sendemast direkt am Forstsee hatte zur Tatzeit das Handy eines Mannes registriert, auf den der Großteil der Personenmerkmale zutraf, die Spur führte nach Süddeutschland.

Beschuldigte bestreitet in Österreich gewesen zu sein

Über eine Europäische Ermittlungsanordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der Verdächtige schließlich von den zuständigen deutschen Behörden einvernommen, woraufhin ein entsprechender Bericht nach Kärnten übermittelt wurde. Der Beschuldigte weist die Vorwürfe jedoch von sich. „Die Antwort aus Deutschland ist zwischenzeitlich eingelangt, wobei der Beschuldigte bestreitet, überhaupt in Österreich gewesen zu sein“, erklärt StA-Sprecher Markus Kitz im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“.

„Einloggen“ ist kein Beweis

Obwohl die Auswertung der Handydaten die Ermittler überhaupt erst auf die Spur des Mannes gebracht hat, reicht dies für eine lückenlose Beweisführung noch nicht aus. Wie Kitz im Medienbericht weiter ausführte, sei das Einloggen des Mobiltelefons nahe des Tatorts zur Tatzeit noch kein eindeutiger Beweis. Rein theoretisch könne das Handy auch ohne den Beschuldigten am Forstsee gewesen sein, so Kitz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 07:50 Uhr aktualisiert