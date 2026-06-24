Bis zu 37 Grad: Kärnten erwartet Hitze-Höhepunkt am Wochenende

Die zweite Hitzewelle des Jahres hält den Süden fest im Griff. Eine großflächige Abkühlung durch Gewitter ist vorerst nicht in Sicht, allerdings soll der Juli-Ausblick Hoffnung bringen.

Nachdem bereits der Mai mit acht Hitzetagen aufhorchen ließ, hat sich seit abgelaufenem Donnerstag die nächste Hitzewelle über Kärnten und Osttirol festgesetzt. Am Dienstag wurde bereits der sechste Tag mit Temperaturen von über 30 Grad verzeichnet. Ein Ende der Hitzeperiode ist vorerst nicht in Sicht, Prognosen zufolge werden die hohen Temperaturen bis in den Juli hinein bleiben. Ursache ist ein kräftiges Hochdruckgebiet, das sich über West- und Mitteleuropa festgesetzt hat. „Es wirkt wie eine Glocke, unter der sich sehr warme Luft staut und kaum ausgetauscht wird“, erklärt Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter.

Heat map shows heatwave across Europe https://t.co/lEx0oZJ35i — Reuters (@Reuters) June 23, 2026

Tag für Tag mehr Hitze

Die kommenden Tage bringen sogar noch mehr Hitze. Für den heutigen Mittwoch prognostiziert die Geosphere Austria Höchstwerte von bis zu 32 Grad, am Donnerstag wird die Quecksilbersäule voraussichtlich schon auf 34 Grad klettern. Gegen Ende der Woche legt der Sommer dann noch einen Gang zu. Am Freitag rückt die 35-Grad-Marke in greifbare Nähe und für das Wochenende stellt die Geosphere Austria Spitzenwerte von bis zu 37 Grad in Aussicht.

Rekorde im Visier

Am kommenden Sonntag wird die Region damit den zehnten Hitzetag in Serie erleben. Die aktuelle Lage weckt Erinnerungen an das vergangene Jahr: Damals registrierte Klagenfurt an 15 Tagen hintereinander Werte von über 30 Grad. Der Bisheriger Juni-Rekord liegt zudem bei 38,3 Grad (Feistritz ob Bleiburg, Juni 2025), wie Tauernwetter ergänzt, in Osttirol waren es im Juni 2019 etwa 36,7 Grad. Ein Erreichen der historischen Höchstwerte von 39,9 Grad (Kärnten) beziehungsweise 38,9 Grad (Osttirol) ist laut Kaufmann „nicht ausgeschlossen, aber derzeit nicht sehr wahrscheinlich.“

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kaum Abkühlung durch Gewitter

Wer auf eine rasche Abkühlung durch Sommergewitter hofft, wird enttäuscht, denn das Gewitterrisiko sinkt spürbar. „Selbst in den Gurktaler Alpen und auf der Saualpe herrscht nur noch geringe Gewitterneigung. Zwar bilden sich im Tagesverlauf noch einmal einige Quellwolken, sie bleiben aber meist flach“, heißt es laut den Experten der GeoSphere Austria mit Blick auf Donnerstag. Am Freitagabend könnte es lediglich entlang des Tauernhauptkamms zu vereinzelten, gewittrigen Regenschauern kommen, eine flächendeckende Entlastung bleibt jedoch aus.

Wie lange dauert die Hitzewelle noch an?

Nach derzeitigem Stand spricht vieles für eine Abkühlung zum Monatswechsel, laut Tauernwetter. Die meisten Modelle berechnen diese für den 30. Juni oder 1. Juli, garantiert ist das allerdings noch nicht: Es lässt sich momentan weder sagen, ob die Abkühlung tatsächlich eintrifft, noch, ob sie von Dauer ist oder nur eine kurze Unterbrechung bringt.

©Tauernwetter Die Prognose zeigt, dass die Hitzewelle mit Juli abflacht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 08:46 Uhr aktualisiert