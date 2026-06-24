Feuerwehreinsatz in Kärntner Therme: Das war die Ursache

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim wurde heute Morgen um 7:49 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Therme St. Kathrein im Ortsteil Bach alarmiert.

Vor Ort konnte die Situation jedoch rasch geklärt werden. „Nach der schnellen Lageerkundung durch unseren Einsatzleiter konnten wir zum Glück Entwarnung geben. Kein Brand – zwei Melder hatten lediglich durch aufsteigenden Wasserdampf während Reinigungsarbeiten ausgelöst“, schildert die Feuerwehr.

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Die Einsatzkräfte belüfteten anschließend die betroffenen Räumlichkeiten, stellten die Anlage zurück und konnten kurz darauf wieder einsatzbereit ins Rüsthaus einrücken. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim und die Polizei.