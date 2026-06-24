Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Feuerwehrhütchen und das Feuerwehrauto auf einer gepflasterten Straße.
Die Einsatzkräfte belüfteten anschließend die betroffenen Räumlichkeiten.
Bad Kleinkirchheim
24/06/2026
Am Mittwoch

Feuerwehreinsatz in Kärntner Therme: Das war die Ursache

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim wurde heute Morgen um 7:49 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Therme St. Kathrein im Ortsteil Bach alarmiert.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Vor Ort konnte die Situation jedoch rasch geklärt werden. „Nach der schnellen Lageerkundung durch unseren Einsatzleiter konnten wir zum Glück Entwarnung geben. Kein Brand – zwei Melder hatten lediglich durch aufsteigenden Wasserdampf während Reinigungsarbeiten ausgelöst“, schildert die Feuerwehr.

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Die Einsatzkräfte belüfteten anschließend die betroffenen Räumlichkeiten, stellten die Anlage zurück und konnten kurz darauf wieder einsatzbereit ins Rüsthaus einrücken. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim und die Polizei.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: