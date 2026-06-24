„Insbesondere in Kärnten“: Hagel und Starkregen auch am Mittwoch möglich

Vor der großen Hitze entladen sich in Österreich die letzten Gewitter. Vor allem im Süden drohen heftige Schauer, Sturmböen und Hagel, weshalb bereits Wetterwarnungen aktiv sind.

Quellwolken breiten sich über den Bergregionen aus und bringen am Nachmittag Schauer und Gewitter.

Quellwolken breiten sich über den Bergregionen aus und bringen am Nachmittag Schauer und Gewitter.

Österreich befindet sich an der Vorderseite eines mächtigen Hochdruckgebiets. Mit der nordöstlichen Höhenströmung werden zunehmend trockenere und stabilere Luftmassen herangeführt. Im Süden und Südwesten bleibt die Luftmasse jedoch noch etwas labiler.

Starkregen und Hagel möglich

Ab den Mittagsstunden bilden sich vor allem entlang der Bergregionen sowie im Süden einige Quellwolken. „Die Auslöse erster Schauer und Gewitter erfolgt voraussichtlich am frühen Nachmittag. Bis in die Abendstunden sind insbesondere in Kärnten einzelne Gewitter möglich“, erklärt Skywarn Austria. Sturmböen in Gewitternähe, Hagel bis etwa 2 cm und Starkregen sind durchaus möglich, wie der Wetterwarndienst erklärt.

Gewitterzeit geht, Hitzewelle bleibt

Auch in den angrenzenden Regionen können sich vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter entwickeln. Mit dem heutigen Tag endet zudem voraussichtlich die aktuelle Gewitterphase. Danach deutet sich eine markante und länger anhaltende Hitzewelle an – wir haben berichtet.

Kärnten mit Warnfarbe „gelb“

Auch die Österreichischen Unwetterzentrale rechnet mit einem Aufkommen von Quellwolken: „Am ehesten ist im südwestlichen Bergland ein isoliertes Hitzegewitter nicht ganz ausgeschlossen“, heißt es. Aus diesem Grund färbt sich der Süden, darunter ganz Kärnten inklusive Osttirol in Warnfarbe „gelb“ ein.