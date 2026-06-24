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/ ©Michael Steinberger/Bundesheer
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Bundesheer-Hubschrauber sowie Soldaten bei einer Übung.
Nach Leserfragen zu nächtlichen Hubschrauberflügen über dem Mölltal und Spittal an der Drau gibt das Bundesheer Entwarnung.
Mölltal
24/06/2026
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Leserstory

„Was war da los“: Nächtlicher Hubschrauberflug über Kärnten sorgte für Aufsehen

Nächtliche Hubschrauberflüge des Bundesheers sorgten im Mölltal und in Spittal für Aufsehen. Wir haben nachgeforscht, worum es sich handelte.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
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In der Nacht kam es im Raum Kärnten zu ungewöhnlichen Flugaktivitäten, die bei vielen Anwohnern Fragen aufwarfen. „Warum sind heute um 0 Uhr Bundesheer-Hubschrauber sehr tief mehrmals über das Mölltal geflogen“, berichteten gleich mehrere Leser gegenüber 5 Minuten. Nicht nur im Mölltal, sondern auch im Bereich von Spittal an der Drau wurden die nächtlichen Flüge von der Bevölkerung wahrgenommen.

Bundesheer gibt Entwarnung

Für die Bürger gibt es jedoch gleich vorab eine Entwarnung, da es sich um einen regulären Trainingsbetrieb handelt. Das Bundesheer befindet sich zur Zeit in einer intensiven Übungsphase. Anwohner müssen sich auch in den kommenden Tagen auf vereinzelte Fluggeräusche einstellen. „Es ist verschieden, ob Tag oder Nacht, bis 3. Juli kann das immer wieder vorkommen“, schildert Hauptmann Christoph Hofmeister vom Bundesheer gegenüber der Redaktion. Die Bevölkerung wird daher um Verständnis für die temporären Lärmbelastungen während dieses Trainingszeitraums gebeten.

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