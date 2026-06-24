Kosten-Schock bremst Neubau: Wo Wohnraum in Kärnten jetzt knapp wird

Die Kärntner Wohnbauaktivität bricht ein. Laut einer aktuellen Analyse droht durch verschobene Projekte eine massive Angebotslücke. Besonders abseits der Ballungsräume stockt der Neubau.

Die Kärntner Wohnbauaktivität schwächt sich ab. Laut der Analyse „Wohnbauprojekte in der Pipeline Kärnten 2026“ der EXPLOREAL GmbH im Auftrag der Wirtschaftskammer Kärnten und des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV Kärnten) verzögern sich viele Projekte oder entfallen ganz. Untersucht wurden 158 Projekte mit 3.837 Einheiten.

Unmittelbare Auswirkungen auf das Wohnungsangebot

„Die Daten zeigen, dass die Projektpipeline in Kärnten zwar weiterhin gut gefüllt ist, die tatsächliche Umsetzung jedoch deutlich hinter den ursprünglichen Planungen zurückbleibt. Zahlreiche Projekte werden verschoben oder in ihrer Dimension reduziert. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf das zukünftige Wohnungsangebot und wird sich in den kommenden Jahren bemerkbar machen“, so Paul Perkoing, Obmann der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Kärnten. Das Baugeschehen konzentriert sich stark auf Klagenfurt und Villach, während die Dynamik in den anderen Bezirken gering ausfällt. „Wir beobachten eine zunehmende Konzentration der Wohnbauaktivität auf Regionen mit starker wirtschaftlicher Dynamik und entsprechend hoher Nachfrage nach Wohnraum. Außerhalb dieser Zentren werden deutlich weniger Projekte realisiert“, erklärt Alexander Bosak, geschäftsführender Gesellschafter der EXPLOREAL GmbH.

Planst du ein Zuhause zu bauen oder zu kaufen? Ja. Nein, mir genügt Miete. Ich könnte mir das nie leisten. Ich besitze bereits ein Eigentum. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kosten als Ursache

Hauptursachen für den Rückgang sind gestiegene Bau- und Finanzierungskosten sowie wirtschaftliche Unsicherheit. Perkonig warnt: „Der Wohnbau in Kärnten steht weiterhin unter erheblichem Druck. Viele Projekte wären wirtschaftlich sinnvoll und dringend notwendig, werden aber aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen verschoben oder gar nicht erst realisiert. Wenn wir hier nicht gegensteuern, wird sich das Angebot an neuem Wohnraum weiter verknappen.“ Der Markt wird zu 76 Prozent von gewerblichen Bauträgern und zu 24 Prozent von gemeinnützigen Bauvereinigungen getragen. Wolfram Stöby, Obmann des GBV, betont: „Die aktuelle Analyse zeigt einmal mehr, wie wichtig die gemeinnützigen Bauvereinigungen für den Wohnungsmarkt sind. Damit wir auch künftig ausreichend leistbaren Wohnraum schaffen können, benötigen wir verlässliche Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und eine langfristig orientierte Wohnbaupolitik.“

Nachfrage steigt, Angebot sinkt

Trotzdem bleiben die Preise hoch, der Quadratmeterpreis stieg um 5,4 Prozent auf 5.728 Euro. Perkonig ordnet ein: „Kärnten bietet im Bundesländervergleich nach wie vor ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Käuferinnen und Käufer erhalten deutlich mehr Wohnfläche als in Ballungsräumen wie Wien, bewegen sich preislich aber bereits auf einem vergleichbaren Niveau.“ Bosak erklärt dazu: „Wir beobachten erste Anzeichen einer Marktstabilisierung. Gleichzeitig sinkt das verfügbare Angebot, während die Nachfrage langsam zurückkehrt. Diese Entwicklung wird den Druck auf den Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren weiter erhöhen.“ Die Branchenvertreter fordern zudem schnellere Verfahren und bessere Finanzierungsbedingungen.

Grüne: „Leistbares Wohnen wird zur Zukunftsfrage“

„Die Zahlen zeigen schwarz auf weiß, was viele Kärntnerinnen und Kärntner längst spüren: Wer nicht erbt, kann sich ein Zuhause in Kärnten immer schwerer leisten“, sagt Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, zur heute präsentierten Analyse von Wirtschaftskammer und gemeinnützigen Bauträgern. Die Studie zeigt, dass die Nachfrage nach Wohnungen das Angebot bei weitem übersteigt und bereits tausende Wohnungen fehlen. „Wenn Kärnten für junge Menschen und Familien lebenswert bleiben soll, dürfen SPÖ und ÖVP die Wohnungsnot nicht länger ignorieren. Leistbares Wohnen entscheidet darüber, ob Menschen hier ihre Zukunft aufbauen können“, so Voglauer. Besonders besorgniserregend sei, dass hohe Wohnkosten und fehlende Chancen auf Eigentum immer mehr junge Menschen zur Abwanderung bewegen. „Wenn sich Wohnen zum Luxus entwickelt, verlieren wir nicht nur Lebensqualität, sondern auch die nächste Generation.“ Für Voglauer ist klar: „Kärnten braucht endlich einen massiven Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus sowie wirksame Maßnahmen gegen Spekulation und Leerstand. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und darf kein Luxus sein.“

©5 Minuten Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 13:40 Uhr aktualisiert