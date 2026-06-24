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/ ©Montage: Büro LR Reichmann & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt die ausgezeichneten Kinder und Jugendliche sowie einen Schülerlotsen, der Kindern über die Straße hilft.
Rund 150 Schüler sind beim Schülerlotsentag im Familywald Ossiach ausgezeichnet worden.
Ossiach
24/06/2026
Abschluss-Event

Sorgen für sicheren Schulweg: 150 Schülerlotsen ausgezeichnet

Rund 150 Schülerlotsen hielten vor und nach dem Unterricht im Straßenverkehr die Stellung, um ihren Mitschülern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Der engagierte Einsatz wurde nun belohnt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Als Dank stellte die Bildungsdirektion Kärnten einen Ausflug in den Familywald Ossiacher See im Bezirk Feldkirchen auf die Beine. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung wurden die engagierten Schüler mit Ehrenurkunden ausgezeichnet. Vor Ort waren neben Bildungsdirektorin Isabella Penz auch Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ).

Urkundenverleihung im Naturfreizeitpark

„Was hier freiwillig geleistet wird ist nicht selbstverständlich. Jeden Tag helfen Schülerlotsinnen und Schülerlotsen dabei, Unfälle zu vermeiden und Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Ihr Einsatz ist vorbildlich und verdient besondere Wertschätzung“, betonte Schuschnig und Reichmann ergänzt: „Dieses Engagement zeigt eindrucksvoll, wie junge Menschen aktiv zum Gelingen unseres Zusammenlebens beitragen können.“

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