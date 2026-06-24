Erfolgskurs in Kärnten: Wiener Städtische zieht Bilanz

Trotz anhaltender politischer Unsicherheiten und einer spürbar schwierigen Wirtschaftslage blickt die Landesdirektion Kärnten und Osttirol der Wiener Städtischen Versicherung auf einen überaus erfolgreichen Jahresauftakt 2026 zurück. Das wurde bei der heutigen Pressekonferenz präsentiert. Mit einem Gesamtprämienvolumen von 79,2 Millionen Euro in den ersten drei Monaten des Jahres festigt das Unternehmen seine starke Marktposition in der Region. Das stabile Plus wird von fast allen Sparten getragen, während gleichzeitig die Anforderungen durch Naturkatastrophen und ein verändertes Bewusstsein in der Bevölkerung spürbar zunehmen.

Die Zahlen des ersten Quartals 2026 im Überblick: Gesamtprämieneinnahmen : 79,2 Millionen Euro Schaden-/Unfallversicherung : 48,6 Millionen Euro (plus 9,1 Prozent) Krankenversicherung : 12,5 Millionen Euro (plus 1,5 Prozent) Lebensversicherung : 18,1 Millionen Euro (stabile Entwicklung)



Zufrieden mit anhaltender Kundenorientierung

Landesdirektor Ferdinand Bucher zeigt sich in der Pressekonferenz hochzufrieden mit der anhaltenden Kundenorientierung: „Bereits über 180.000 Kärntnerinnen und Kärntner vertrauen darauf, dass wir ihnen Sicherheit geben in diesen herausfordernden, sehr instabilen Zeiten.“ Um diese Kundennähe weiter auszubauen, setzt die Landesdirektion auf eine Kombination aus digitalem Service und physischer Präsenz. Neben der mit 4,8 Sternen bewerteten „Losleben“-App betreibt das Unternehmen elf regionale Geschäftsstellen. Kürzlich wurde zudem das Stiftungsgebäude direkt an der Universität Klagenfurt in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Kärntner Fachkasse revitalisiert.

©5 Minuten Die Wiener Städtische in Kärnten verzeichnet 79,2 Millionen Euro an Prämien im ersten Quartal.

Vorsorgeboom: Das „Langlebigkeitsrisiko“ im Fokus

Ein zentraler Wachstumstreiber bleibt die private Altersvorsorge, insbesondere bei hybriden und fondsgebundenen Lebensversicherungen. Die anhaltenden Debatten über das staatliche Pensionssystem haben in der breiten Bevölkerung zu einem Umdenken geführt. Ferdinand Bucher warnt in diesem Zusammenhang vor einer oft unterschätzten Gefahr und erklärt ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der privaten Vorsorge: „Wir bieten hier ein einzigartiges Vorsorgeprodukt an mit der lebenslangen monatlichen Rente und damit federn wir eben dieses sogenannte Langlebigkeitsrisiko ab. Was ist das? Das ist das Risiko, dass das Leben länger dauert, als die Ersparnisse möglicherweise reichen könnten.“

Gesundheitssystem unter Druck: Junge treiben den Markt an

Auch im Gesundheitswesen ortet die Wiener Städtische eine deutliche Verhaltensänderung. Zwar ist laut einer aktuellen Umfrage rund die Hälfte der Österreicher grundsätzlich mit dem öffentlichen Gesundheitssystem zufrieden, doch 45 Prozent nehmen eine spürbare Verschlechterung der medizinischen Versorgung wahr. Lange Wartezeiten und der spürbare Kassenärztemangel führen dazu, dass mittlerweile bereits jeder dritte Einwohner eine private Krankenzusatzversicherung besitzt. Besonders auffällig: Das Interesse an privater Vorsorge wächst rasant in der Altersgruppe der unter 35-Jährigen.

Hohe Auszahlungen und die Rückkehr der Unwetter

Auf der Leistungsseite verzeichnete die Versicherung im ersten Quartal 2026 ein anhaltend hohes Niveau. Rund 54 Millionen Euro flossen in den ersten drei Monaten an Kunden in Kärnten und Osttirol zurück – umgerechnet rund 870.000 Euro pro Arbeitstag. Neben gestiegenen Spitalskosten und einer höheren Inanspruchnahme von Haushaltsversicherungen schlagen hier vor allem Naturkatastrophen zu Buche. Während das Vorjahr österreichweit noch vergleichsweise glimpflich verlief, zieht der Schadensdruck durch das Wetter heuer massiv an. Bucher legte in der Pressekonferenz tagesaktuelle Zahlen vor: Mit Stand vom 19. Juni 2026 haben sich die Naturkatastrophenschäden in Kärnten im Vergleich zum Vorjahreswert bereits um 114 Prozent mehr als verdoppelt. Vor allem Niederschläge, Schneedruck und Frostschäden prägten das erste Quartal.

Höchststand bei Lehrlingen

Die Wiener Städtische in Kärnten und Osttirol beschäftigt 227 Mitarbeiter, davon 168 im direkten Kundenvertrieb. Mit aktuell 23 Lehrlingen in Ausbildung verzeichnet das Unternehmen einen historischen Höchststand und ist der größte Lehrlingsausbildner der gesamten Versicherungsbranche in der Region. Um dem bevorstehenden Generationenwechsel zu begegnen und der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wurde für das laufende Jahr eine Personaloffensive gestartet: Bis zum Jahresende sucht die Landesdirektion 15 zusätzliche Außendienstmitarbeiter und 6 weitere Lehrlinge.

Gesellschaftliches Engagement in Kärnten

Abseits des Kerngeschäfts positioniert sich die Landesdirektion als verlässlicher Partner für die Kärntner Gesellschaft. Das Spektrum reicht von der Unterstützung der Caritas-Lerncafés über Kultursponsorings (u. a. Carinthischer Sommer, neuebühnevillach, Stadttheater Klagenfurt) bis hin zur Bewegungsförderung bei großen Laufveranstaltungen wie dem Kärnten Läuft Marathon oder dem Mental Health Run. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Wirtschafts- und Finanzbildung von Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Organisation Jugend am Werk.