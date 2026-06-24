Hitze erhöht Unfallrisiko auf Kärntens Straßen

Die Hitzewelle steuert auf ihren Höhepunkt zu. In den kommenden Tagen werden Höchstwerte zwischen 33 und 37 Grad (!) in Kärnten erwartet. Vonseiten der Geosphere Austria wurde bereits die Hitzewarnstufe Rot ausgerufen. 5 Minuten berichtete. Nun meldet sich auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zu Wort und empfiehlt, möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Der Grund: „Hitze belastet den Körper, die Konzentrationsfähigkeit sinkt, Fahrfehler nehmen zu.“

Deutlich mehr schwere Verkehrsunfälle im Sommer

Auswertungen der Statistik Austria würden belegen, dass die Zahl der Verkehrsunfälle an Hitzetagen in den Jahren 2023 und 2024 um bis zu 15 Prozent höhe war, als an weniger heißen Tagen. Im Vorjahr kamen in Kärnten im Juni, Juli und August im Monatsschnitt fünf Mal so viele Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben wie im Schnitt der anderen Monate. Tatsächlich gab es im meteorologischen Sommer 2025 insgesamt 22 Todesopfer und 1.349 Verletzte im Kärntner Straßenverkehr.

Hitze führt zu vermehrten Fahrfehlern

„Durch mehr Verkehr gibt es in den Sommermonaten auch mehr schwere Unfälle. Auswertungen der Statistik Austria zeigen, dass sich zusätzlich auch Hitze negativ auf die Verkehrssicherheit auswirkt und das Unfallrisiko erhöht“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. „Hitze belastet das Herz-Kreislaufsystem und führt zu reduzierter Konzentrationsfähigkeit. Auch schlafen zahlreiche Menschen schlechter, sind müder und reagieren gereizter. All das hat negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit.“