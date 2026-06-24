Kinder planten mit: Neuer Spielplatz in Klein St. Paul eröffnet

Die Freude war groß! Im Ortszentrum von Klein St. Paul wurde am Mittwoch der neu gestaltete Spielplatz offiziell eröffnet. Rund 100.000 Euro wurden in die Modernisierung der Anlage investiert.

Die viel genutzte Anlage direkt neben dem Schulzentrum und dem Kindergarten in Klein St. Paul (Bezirk St. Veit an der Glan / Kärnten) wurde umfassend modernisiert und erweitert. Das neue Areal bietet den Kindern ab jetzt eine Seilbahn, diverse Schaukeln, eine Rutsche sowie ein Spielhaus samt integriertem Seildschungel. Ein Kriechtunnel, eine Sandspielfläche und eine Zone für Ballspiele ergänzen das Angebot. Zudem laden zusätzliche Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. Ein Spielhügel sorgt für extra Bewegung und dient im Winter als Rodelbahn.

Treffpunkt für die Kleinsten

Die Kinder durften bei diesem Projekt übrigens von Anfang an mitreden. In einem eigenen Workshop brachten sie ihre Wünsche und Ideen für die Gestaltung des neuen Spielplatzes ein. Dieser sei laut Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) „weit mehr als eine Freizeiteinrichtung“. „Er ist ein Ort der Begegnung und ein wertvoller Treffpunkt für unsere Kleinsten. Hier entstehen Freundschaften, Familien aus der Region kommen zusammen und die Gemeinschaft in der Gemeinde wird nachhaltig gestärkt“, sagte Orts- und Regionalentwicklungsreferent im Zuge der Eröffnung. Das Land Kärnten unterstützte das Projekt ebenfalls mit 60.000 Euro.