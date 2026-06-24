Schwerer Unfall bei Olsach: Frau wird von Motorrad geschleudert

Auf der B100 kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine Motorradfahrerin wurde dabei verletzt.

Die Motorradfahrerin wurde bei der Kollision verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber C7 ins LKH Villach geflogen.

Die Motorradfahrerin wurde bei der Kollision verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber C7 ins LKH Villach geflogen.

Am Mittwoch, dem 24. Juni 2026, gegen 12.10 Uhr, war eine 75-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit ihrem Auto auf der B100 unterwegs. Sie fuhr im Freilandgebiet von Spittal/Drau kommend in Richtung Villach. Zur selben Zeit lenkte eine 62-jährige deutsche Staatsbürgerin ihr Motorrad in Richtung Spittal/Drau.

Motorradfahrerin übersehen

Im Bereich Olsach bog die 75-Jährige nach links ein und dürfte dabei die entgegenkommende Motorradfahrerin übersehen haben. Es kam zur Kollision. Die 62-Jährige wurde von ihrem Motorrad geschleudert und blieb verletzt auf der B100 liegen. Weitere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurde die Verletzte vom Notarzthubschrauber C7 ins LKH Villach geflogen.

Erheblicher Sachschaden

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die 75-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Im Einsatz standen neben Beamten der Polizeiinspektion Spittal/Drau auch die Feuerwehr Olsach-Molzbichl.