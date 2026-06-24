Während Fahrstunde: Motorrad-Schüler stürzt auf B85 in Gallizien

Ein 42-jähriger Motorradlenker kam am Mittwochvormittag im Gemeindegebiet von Gallizien zu Sturz. Er war gerade im Rahmen einer Ausbildungsfahrt unterwegs.

Ein 42-jähriger Motorradfahrer hatte am Mittwochvormittag, dem 24. Juni 2026, im Gemeindegebiet von Gallizien (Bezirk Völkermarkt/Kärnten) einen Unfall. Der Unfall ereignete sich während einer Ausbildungsfahrt. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt, war der 42-jährige Mann aus dem Bezirk Völkermarkt gegen 11.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der B85 Rosental Straße unterwegs. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet der Biker mit dem Hinterreifen seines Motorrades auf das Straßenbankett und kam zu Sturz.

Vorausfahrender Ausbilder wählte den Notruf

Sein Ausbilder fuhr direkt vor ihm. Laut Aussendung bemerkte dieser den Sturz seines Schülers und verständigte die Rettungskräfte. Der 42-Jährige wurde nach dem Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort medizinisch erstversorgt. Es wurde der Notarzthubschrauber C11 angefordert. Der verletzte Motorradlenker wurde in das UKH Klagenfurt geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 19:54 Uhr aktualisiert