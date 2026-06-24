Schwerer Unfall auf Drautal Straße: Auto krachte in Motorrad

Die Einsatzkräfte wurden am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Drautal Straße im Gemeindegebiet von Anras alarmiert. Dort kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer.

Der Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu dem Zusammenstoß.

Der Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu dem Zusammenstoß.

Ein Verkehrsunfall auf der B100 Drautal Straße im Gemeindegebiet von Anras (Bezirk Lienz / Tirol) forderte am Mittwoch die Einsatzkräfte. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 19-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 57-jährigen Motorradfahrer.

Biker blieb schwer verletzt liegen

Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Biker über eine steil abfallende Böschung geschleudert. „Dort blieb er schließlich schwer verletzt liegen“, berichten die Beamten der Polizeiinspektion Sillian. Nach der Erstversorgung wurde der Deutsche mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. Der Autolenker erlitt ebenfalls Verletzungen. „Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Lienz eingeliefert“, so die Polizisten. Die B100 war im Bereich der Unfallstelle bis ca. 17.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.