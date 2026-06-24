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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ausblick auf den Wörthersee im Sommer
Die Meteorologen erwarten am Donnerstag erneut brütend heiße Temperaturen in Kärnten.
Kärnten
24/06/2026
Wetterausblick

Hitzewelle hält an: Kärnten steuert auf 34 Grad zu

Eine Hitzewelle hat Kärnten weiterhin fest im Griff. Ein Hochdruckgebiet bringt auch am Donnerstag strahlenden Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. Das Thermometer kratzt sogar an der 34-Grad-Marke.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(52 Wörter)
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Der Donnerstag startet in ganz Kärnten überaus sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich zwar einige Quellwolken, „diese bleiben jedoch meist flach“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Die Meteorologen erwarten wieder extreme Temperaturen. Die Höchstwerte erreichen schweißtreibende 30 bis 34 Grad.

Wo suchst du Abkühlung?

Ganz klar: Ab in den See!
Im schattigen Garten.
Hoch oben auf dem Berg.
Bei laufender Klimaanlage.
Gar nicht, ich schwitze bei der Arbeit.
Weiß ich noch nicht.


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