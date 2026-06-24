Hitzewelle hält an: Kärnten steuert auf 34 Grad zu

Eine Hitzewelle hat Kärnten weiterhin fest im Griff. Ein Hochdruckgebiet bringt auch am Donnerstag strahlenden Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. Das Thermometer kratzt sogar an der 34-Grad-Marke.

Die Meteorologen erwarten am Donnerstag erneut brütend heiße Temperaturen in Kärnten.

Die Meteorologen erwarten am Donnerstag erneut brütend heiße Temperaturen in Kärnten.

Der Donnerstag startet in ganz Kärnten überaus sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich zwar einige Quellwolken, „diese bleiben jedoch meist flach“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Die Meteorologen erwarten wieder extreme Temperaturen. Die Höchstwerte erreichen schweißtreibende 30 bis 34 Grad.

Wo suchst du Abkühlung? Ganz klar: Ab in den See! Im schattigen Garten. Hoch oben auf dem Berg. Bei laufender Klimaanlage. Gar nicht, ich schwitze bei der Arbeit. Weiß ich noch nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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