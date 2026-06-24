/ ©5 Minuten
Hitzewelle hält an: Kärnten steuert auf 34 Grad zu
Eine Hitzewelle hat Kärnten weiterhin fest im Griff. Ein Hochdruckgebiet bringt auch am Donnerstag strahlenden Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. Das Thermometer kratzt sogar an der 34-Grad-Marke.
Der Donnerstag startet in ganz Kärnten überaus sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich zwar einige Quellwolken, „diese bleiben jedoch meist flach“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Die Meteorologen erwarten wieder extreme Temperaturen. Die Höchstwerte erreichen schweißtreibende 30 bis 34 Grad.
Wo suchst du Abkühlung?
Ganz klar: Ab in den See!
Im schattigen Garten.
Hoch oben auf dem Berg.
Bei laufender Klimaanlage.
Gar nicht, ich schwitze bei der Arbeit.
Weiß ich noch nicht.
Abgestimmt: Mal
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes