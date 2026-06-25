Unfall in Kärnten: Auto prallte gegen Leitschiene und überschlug sich

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B93 Gurktaler Bundesstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 17:15 Uhr war ein 27-jähriger Pkw-Lenker gemeinsam mit seinem 26-jährigen Arbeitskollegen – beide wohnhaft im Bezirk Feldkirchen – mit dem Auto in Fahrtrichtung Feldkirchen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der Wagen zunächst die Leitschiene auf der rechten Straßenseite. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug nach links geschleudert, überquerte die Gegenfahrbahn und geriet auf eine steile Böschung. Dort überschlug sich das Auto und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Alkomatentest verlief negativ

Die beiden Insassen erlitten bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Alkomatentest verlief negativ. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Gurktaler Bundesstraße für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Neben den Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen stand ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz, darunter zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes Feldkirchen, ein Notarztfahrzeug sowie zwei First Responder. Zudem waren die Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen und Poitschach mit insgesamt vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.