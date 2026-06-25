„Lebe wohl“: Melissa Naschenweng trauert um langjährigen Begleiter

Trauer bei Melissa Naschenweng: Die Schlagersängerin nimmt Abschied von Hund Sunny, der sie 13,5 Jahre lang begleitete. Für sie war er Familie und Ruhepol während ihrer Karriere.

Während für Melissa Naschenweng beruflich aktuell viel ansteht, musste die Schlagersängerin am Mittwochabend eine zutiefst traurige Nachricht mit ihren Fans teilen: Sie gab das Ableben ihres geliebten Hundes bekannt.

„Du warst Familie“

„Lebe wohl mein lieber Sunny. 13,5 Jahre lang warst du an unserer Seite. Du warst nicht einfach nur ein Hund – du warst Familie, du hast uns durch gute und schlechte Zeiten begleitet und uns jeden Tag gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeutet“, schildert Naschenweng in den sozialen Medien. Der Abschied fällt der Musikerin sichtlich schwer. „Heute mussten wir dich gehen lassen, und das schmerzt“, setzt sie fort und verweist darauf, wie tief ein Tier das eigene Herz berühren kann. In so einem Moment verliere man keinen Hund, sondern einen „Freund, einen Wegbegleiter, ein Stück Zuhause.“

„Moch‘s guat mein Freund“

Für Naschenweng war Sunny zudem fest mit ihrem eigenen Werdegang verknüpft, da er sie von Beginn an begleitete: „Du bist gerade zu uns gekommen, als meine musikalische Reise losging […] wenn alles laut war, warst du meine Ruhe.“ Abschließend bedankt sich Naschenweng für die vielen gemeinsamen Jahre und die unvergesslichen Momente. Am Ende richtet sie noch einen letzten, rührenden Gruß an ihren treuen Gefährten: „Moch‘s guat mein Freund“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 06:54 Uhr aktualisiert