Klagenfurt sichert sich ganzjährige Flugverbindung nach Köln

Der Flughafen Klagenfurt bindet Kärnten ab dem Winter 2026/27 ganzjährig an Köln/Bonn an. Eurowings weitet die Flüge wegen starker Nachfrage aus und schafft über 13.000 zusätzliche Sitzplätze.

Die Flugverbindung zwischen Klagenfurt und Köln/Bonn wird ab dem kommenden Winterflugplan 2026/27 ganzjährig bedient. Wie die Verantwortlichen bekannt gaben, fliegt die Fluggesellschaft Eurowings die Strecke von November bis März jeweils montags und freitags im Direktflug. Nachdem die Verbindung im Sommer 2025 mit zunächst zwei wöchentlichen Rotationen reaktiviert und in der aktuellen Sommersaison auf drei wöchentliche Flüge aufgestockt wurde, folgt nun die Ausdehnung auf die kalte Jahreszeit. Durch jenen Schritt werden im Winter über 13.000 zusätzliche Sitzplätze angeboten.

Knapp 800.000 Nächtigungen

Für die Region hat die Ganzjahresverbindung sowohl im Incoming-Tourismus als auch für den Markt Bedeutung: Nordrhein-Westfalen stellt mit jährlich knapp 800.000 Nächtigungen einen der wichtigsten Herkunftsmärkte für den Kärntner Tourismus dar. Gleichzeitig bietet die Route eine direkte Reisemöglichkeit nach Deutschland sowie Anschlusswege in die Benelux-Staaten, etwa per Bahnübergang nach Amsterdam.

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„Ergebnis intensiver Gespräche“

Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt betont die partnerschaftliche Zusammenarbeit: „Die Rückkehr von Eurowings nach Klagenfurt war das Ergebnis intensiver Gespräche und großer gemeinsamer Anstrengungen. Umso mehr freut es uns, dass sich die Köln-Strecke so positiv entwickelt hat. Die Nachfrage bestätigt, dass wir gemeinsam mit unserem Partner die richtige Entscheidung getroffen haben. Eurowings ist für uns eine wichtige und verlässliche Airline, und die Ausweitung auf den Winterflugplan ist ein starkes Bekenntnis zum Standort Klagenfurt.“

Erreichbarkeit als entscheidende Standortfaktoren

Auch vonseiten der Politik wird die Maßnahme als struktureller Impuls gewertet. LHStv. Martin Gruber sieht darin einen wesentlichen Faktor für die Erreichbarkeit des Bundeslandes: „Die ganzjährige Verbindung nach Köln/Bonn ist ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Weiterentwicklung des Flughafens Klagenfurt. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur und gute internationale Erreichbarkeit sind entscheidende Standortfaktoren für Wirtschaft, Tourismus und Lebensqualität. Die positive Entwicklung dieser Strecke zeigt, dass der eingeschlagene Weg stimmt.“