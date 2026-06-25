Nach Knieoperation: Kärntner erhält 192.000 Euro Schadensersatz

Sechs Jahre nach einem folgenschweren chirurgischen Eingriff ist das rechtliche Verfahren zwischen einem Kärntner und der Kabeg beendet. Gesundheitlich leidet der betroffene Klagenfurter jedoch weiterhin massiv unter den Folgen einer Knieoperation, die im Klinikum Klagenfurt durchgeführt wurde. Dem Mann war im Juni 2020 aufgrund von Schmerzen eine Prothese eingesetzt worden. Ein Gericht stellte im späteren Verlauf allerdings fest, dass für diesen operativen Eingriff keine medizinische Indikation vorlag.

Übernahme sämtlicher Folgekosten

„Ich habe vorher so gut wie alles machen können, jetzt bin ich ein Pflegefall“, berichtete der Mann, der neben den körperlichen Beeinträchtigungen eine langjährige juristische Auseinandersetzung durchstehen musste. Wie aus einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ hervorgeht, endete das Verfahren vor einigen Wochen zur großen Erleichterung des Betroffenen mit einem Generalvergleich. Die rechtliche Vereinbarung und die vorangegangenen gerichtlichen Entscheidungen umfassen neben der Zahlung von Schmerzengeld auch die Verpflichtung der Kabeg zur Übernahme sämtlicher Folgekosten. Dazu gehören Aufwendungen für Arztbesuche, therapeutische Maßnahmen sowie notwendige bauliche Anpassungen im häuslichen Umfeld, wie beispielsweise die Erhöhung des WC-Sitzes.

„Hätte lieber kein Geld und könnte wieder radfahren“

Unter Einbeziehung aller bereits vor dem Vergleich geflossenen Beträge soll der 71-Jährige eine Entschädigungssumme von insgesamt 192.000 Euro erhalten. Mit dieser Zahlung gelten sämtliche Ansprüche als final abgegolten. Die materiellen Leistungen können die persönlichen Einbußen des Klägers jedoch nicht kompensieren: „Ich hätte lieber kein Geld und könnte dafür wieder radfahren. Die psychischen Folgen sind enorm für mich. Jeder Schritt schmerzt“, erklärte der Betroffene abschließend zu seiner Situation im besagten Medienbericht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 09:33 Uhr aktualisiert