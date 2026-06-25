Auf einem Baumstumpf: Kärntner Feuerwehr befreite Auto aus misslicher Lage

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim barg einen auf einem Wanderweg feststeckenden Pkw. Das Fahrzeug war auf einen Baumstumpf geraten und wurde mithilfe von Hebekissen unbeschädigt befreit.

Am frühen Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim vom Leitstellenverbund Kärnten zu einem technischen Einsatz auf einem Wanderweg alarmiert. Ein Pkw-Lenker war irrtümlich auf den sogenannten Talweg aufgefahren. Beim Versuch, das Fahrzeug rückwärts wieder aus dem Bereich herauszunavigieren, geriet das Auto von der befestigten Spur ab und saß auf einem Baumstumpf fest, sodass eine Weiterfahrt aus eigener Kraft unmöglich war.

Hebekissen im Einsatz

Da der schmale Wanderweg für die Großfahrzeuge RLF-A 3000 und TLF-A 2000 nicht befahrbar war, musste das benötigte technische Equipment mit dem geländegängigen KLF-A Mantra direkt an die schwer zugängliche Einsatzstelle transportiert werden. Vor Ort setzten die Einsatzkräfte Hebekissen ein und unterbauten das Fahrzeug schrittweise mit Rüstholz. Durch die Maßnahmen konnte der Pkw angehoben und unbeschädigt aus der misslichen Lage befreit werden. Nach der Bergung und der Unfallaufnahme durch die ebenfalls anwesende Polizei der Inspektion Bad Kleinkirchheim rückte die Feuerwehr wieder in das Rüsthaus ein.