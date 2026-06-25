VCÖ fordert für Kärntens Großparkplätze mehr Schatten und Entsiegelung

Für das bevorstehende Wochenende wird eine noch größere Hitze vorhergesagt, die Asphaltflächen in der prallen Sonne auf bis zu 60 Grad aufheizen kann. Besonders asphaltierte Großparkplätze verschärfen dabei die Hitzebelastung für die umliegende Bevölkerung, da sie die Wärme speichern und nachts wieder abgeben. In Klagenfurt und Villach wurden in diesem Jahr bereits elf Hitzetage verzeichnet, womit die Hitze eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt. Nach Angaben der AGES gab es im Vorjahr in Kärnten 43 vorzeitige Todesfälle durch Hitze, im Jahr 2024 sogar 63 und insgesamt 226 Hitzetote in den vergangenen fünf Jahren.

Entsiegelung, Begrünung und das Pflanzen von Bäumen

Angesichts der zahlreichen Großparkplätze bei Supermärkten, Firmen oder Freizeiteinrichtungen macht VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk auf die Folgen aufmerksam: „Viele Großparkplätze sind eine Asphaltwüste. In der prallen Sonne heizt sich Asphalt auf rund 60 Grad Celsius auf. Damit wird sowohl tagsüber als auch in der Nacht die Belastung für Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung verschärft“. Um das Mikroklima zu verbessern und gleichzeitig schattige Stellplätze für Pkw zu schaffen, fordert die Mobilitätsorganisation VCÖ verpflichtende Maßnahmen wie Entsiegelung, Begrünung und das Pflanzen von Bäumen für Parkplätze mit mehr als 30 Abstellplätzen. „Mehr Schatten auf Parkplätzen schafft eine Win-win Situation: Für die Bevölkerung in der Umgebung verbessert sich das Mikroklima und gleichzeitig können Autos im Schatten parken“, stellt Schenk fest. Ohne Schatten kann sich der Innenraum eines in der Sonne stehenden Autos binnen 15 Minuten auf rund 45 Grad erhitzen.

Handlungsbedarf bei den Warteflächen

Darüber hinaus betont die Organisation die Notwendigkeit von Klimawandelanpassungsmaßnahmen im allgemeinen Straßenraum von Städten und Gemeinden. Unbegrünte Straßen und schattenlose Gehsteige oder Haltestellen sind an Hitzetagen für vulnerable Gruppen wie ältere oder chronisch kranke Menschen kaum nutzbar. „Umso wichtiger ist es, entlang der Fahrbahn Bäume zu pflanzen, Flächen zu entsiegeln und zu begrünen. Schatten reduziert die Oberflächentemperatur von Asphalt um bis zu 25 Grad Celsius, Grasflächen sind in der Sonne um rund 20 Grad kühler als Asphalt“, verdeutlicht Schenk. Zudem sieht der VCÖ akuten Handlungsbedarf bei den Warteflächen von Fußgängerampeln, die der prallen Sonne ausgesetzt sind. Neben schattenspendenden Maßnahmen fordert die Organisation hier kürzere Rotphasen, um die Belastung für Fußgänger zu reduzieren.