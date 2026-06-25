Zukunft gesichert: Kärntens historische Gurkthalbahn startet in die Saison

Die Gurkthalbahn, Österreichs erste Museumsbahn und Kärntens einzige Schmalspurbahn, startet am Sonntag, dem 5. Juli, in die neue Saison. Die Eröffnung wird ab 12 Uhr mit einem Sommerfest an der Haltestelle Althofen gefeiert. Die historische Dampfeisenbahn mit einer Spurweite von 760 Millimetern verkehrt auf einem rund drei Kilometer langen Teilstück der 1971 stillgelegten Gurktalbahn zwischen Treibach-Althofen und Pöckstein-Zwischenwässern.

86.000 Euro finanziert

Der Fahrbetrieb für die Zukunft konnte im vergangenen Winter gesichert werden: Durch die Unterstützung vom Land Kärnten, der Treibacher Industrie AG und der Stadtgemeinde Althofen wurde eine neue Drei-Schienen-Weiche für 86.000 Euro finanziert. „Die Gurkthalbahn ist ein lebendiges Stück Eisenbahngeschichte und als solches ein beliebtes Ausflugsziel für Familien, Eisenbahnfreunde und Gäste aus nah und fern. Ein besonderer Dank gilt dem Verein Gurkthalbahn rund um Obmann Gerd Schneider, dessen Einsatz es ermöglicht, dass die Dampflok auch in Zukunft Besucherinnen und Besucher begeistert“, sagen Bürgermeister Walter Zemrosser und Vizebürgermeister Michael Baumgartner.

Bis 6. September

Das Festprogramm bietet einen Frühschoppen mit der Stadtkapelle Althofen, nachmittägliche Musik von den „Wildkoglern“, eine Kinderhüpfburg sowie Gastronomie von „Meli’s Bahnhofstreff“. Bei Schlechtwetter wird die Saisoneröffnung auf den 12. Juli verschoben. Die regulären Züge verkehren vom 5. Juli bis zum 6. September an allen Sonntagen sowie am 15. August.