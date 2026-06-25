Kärntner Tischlernachwuchs brilliert beim Bundeslehrlingswettbewerb

Beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb in Graz, bei dem die besten Tischler-Lehrlinge Österreichs gegeneinander antraten, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kärnten mit starken Leistungen überzeugen. Erfolgreich war allen voran Johannes Kogler aus Steinfeld im Drautal: Er setzte sich im dritten Lehrjahr gegen die gesamte Konkurrenz durch, holte den Bundessieg und brachte damit die Goldmedaille nach Kärnten.

Hohes Niveau

Um überhaupt bei diesem bundesweiten Finale antreten zu dürfen, mussten sich die Nachwuchskräfte zuvor auf Landesebene qualifizieren, sodass in Graz ausschließlich die absolute Landesspitze im direkten Vergleich gefordert war. Das Abschneiden der Lehrlinge unterstreicht das hohe Niveau, auf dem die Kärntner Tischlerausbildung ansetzt.

Leistungen vor den Vorhang holen

Laut Landesinnungsmeister Peter Preinig bot die Veranstaltung eine ideale Gelegenheit, das handwerkliche Können und die Leistungen des Berufsnachwuchses ins Rampenlicht zu rücken: „Es ist gelungen, die Leistungen unseres Tischlerhandwerks vor den Vorhang zu holen und dem Berufsnachwuchs eine Bühne zu geben. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb ausgezeichnet vertreten. Der Bundessieg von Johannes Kogler und die weiteren Spitzenplatzierungen zeigen, dass die Kärntner Ausbildungsbetriebe hervorragende Arbeit leisten und unser Tischlernachwuchs auch im österreichweiten Vergleich zur Spitze zählt“, betont er.