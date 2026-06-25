„Nichts geht mehr“: Unfall sorgt für Sperre auf der B100
Ein Unfall auf der Drautal Straße (B100) bei Oberdrauburg sorgt für erhebliche Behinderungen.
Auf der Drautal Straße (B100) kam es zu einem Verkehrsunfall, der derzeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgt. Nach ersten Informationen hat sich der Vorfall auf Höhe einer Tankstelle, auf der Strecke zwischen Lienz und Oberdrauburg, ereignet.
Rettungskräfte vor Ort
Aufgrund des Unfalls ist die Bundesstraße aktuell in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr komplett gesperrt. Auch Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber wurden laut einer 5 Minuten-Leserin gesichtet. Für Autofahrer gibt es derzeit kein Weiterkommen, wie lange die Sperre aufrechtbleiben wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch völlig unklar.
Update: Fahrzeuge werden umgeleitet
Wie eine weitere Leserin etwa 15 Minuten nach dem Unfall berichtet, wird der Verkehr mittlerweile umgeleitet. Der Hubschrauber ist weiterhin vor Ort, mittlerweile ist auch die Feuerwehr da.