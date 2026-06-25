Hitzewelle in Kärnten sorgte für 220 Rettungseinsätze in einer Woche

Die anhaltende Hitzewelle sorgte für rund 220 Rettungseinsätze in Kärnten. Das Rote Kreuz gibt wichtige Tipps, wie man gesund durch die heißen Tage kommt und im Notfall richtig Erste Hilfe leisten kann.

Die anhaltende Hitzeperiode fordert das Rote Kreuz Kärnten heraus: Allein vom 18. bis 24. Juni verzeichnete die Rettungsorganisation bereits rund 220 hitzebedingte Einsätze. Um gesund durch die heißen Sommertage zu kommen, rät Matthias Schwarz, Landeschefarzt des Roten Kreuzes Kärnten: „Oft reichen schon einfache Vorsichtsmaßnahmen aus, um die heißen Sommertage gut und gesund zu überstehen.“

Lebensgefährliche Temperaturen von über 50 Grad

Wichtig sei vor allem, sich in kühlen Innenräumen aufzuhalten, körperliche Anstrengung in der Mittagshitze zu meiden und ausreichend Wasser, Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte zu trinken. Auch eine leichte Ernährung hilft dem Körper. Zudem warnt die Organisation eindringlich davor, Kinder oder Tiere in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, da dort rasch lebensgefährliche Temperaturen von über 50 Grad Celsius entstehen können.

© Rotes Kreuz Kärnten Matthias Schwarz, Landeschefarzt des Roten Kreuzes Kärnten.

Extreme Belastungen

Besonderes Augenmerk gilt gefährdeten Mitmenschen. „Gerade ältere Menschen und gesundheitlich belastete Personen sind an heißen Tagen auf Unterstützung aus ihrem Umfeld angewiesen“, betont der Landeschefarzt. Da ältere Menschen und Kinder weniger schwitzen und Wärme schlechter regulieren, drohen bei Hitze extreme Belastungen. „In schweren Fällen kann ein Hitzenotfall lebensgefährlich werden“, warnt Schwarz. Typische Symptome für einen Hitzschlag oder Sonnenstich sind Kopfschmerzen, Übelkeit, ein hochroter Kopf, erhöhte Körpertemperatur, Schwindel, Schüttelfrost oder Krämpfe. Bei ersten Anzeichen muss die betroffene Person sofort in den Schatten gebracht, mit feuchten Tüchern an Kopf und Nacken gekühlt und mit alkoholfreien Getränken versorgt werden. Der Oberkörper sollte erhöht gelagert werden, bei Kreislaufproblemen gehören die Beine hoch. Bringt dies keine rasche Besserung, muss ein Arzt kontaktiert oder der Notruf gewählt werden.

Kreislaufprobleme durch das kalte Wasser

Auch beim Abkühlen in Seen und Freibädern ist Vorsicht geboten, da der Sprung ins kalte Wasser Kreislaufprobleme auslösen kann. Das Rote Kreuz empfiehlt daher, vor dem Schwimmen zu duschen und niemals unter Alkoholeinfluss ins Wasser zu gehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 13:52 Uhr aktualisiert