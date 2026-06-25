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/ ©FF Eberstein
Ein Bild auf 5min.at zeigt den brennenden Traktor.
Ein Traktorbrand in Mirnig rief die Einsatzkräfte auf den Plan.
Eberstein
25/06/2026
Feuerwehr-Einsatz

Traktor fing bei Mäharbeiten plötzlich Feuer

Am Donnerstag ertönten die Sirenen in der Marktgemeinde Eberstein. Ein Traktor fing bei Mäharbeiten in der Ortschaft Mirnig plötzlich Feuer.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren Eberstein und St. Walburgen sowie die Polizei rückten Donnerstagmittag in die Ortschaft Mirnig im Bezirk St. Veit an der Glan aus. Aus bislang unbekannter Ursache ist dort ein Traktor bei Mäharbeiten in Vollbrand geraten. „Die Wasserversorgung wurde über einen nahegelegenen Hydranten sichergestellt“, schildern die Florianis. Durch deren rasches Eingreifen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf die umliegenden Flächen wurde ebenfalls verhindert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den abgelöschten Traktor.
©FF Eberstein |
Inzwischen ist das Feuer in Mirnig unter Kontrolle.
Ein Bild auf 5min.at zeigt den abgelöschten Traktor.
©FF Eberstein |
Ein Übergreifen auf die umliegenden Flächen wurde ebenfalls verhindert.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute, die über eine Wiese zu einer Rauchwolke laufen.
©FF Eberstein |
Im Einsatz standen Freiwilligen Feuerwehren Eberstein und St. Walburgen sowie die Polizei.
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.
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