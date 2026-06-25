Traktor fing bei Mäharbeiten plötzlich Feuer

Die Freiwilligen Feuerwehren Eberstein und St. Walburgen sowie die Polizei rückten Donnerstagmittag in die Ortschaft Mirnig im Bezirk St. Veit an der Glan aus. Aus bislang unbekannter Ursache ist dort ein Traktor bei Mäharbeiten in Vollbrand geraten. „Die Wasserversorgung wurde über einen nahegelegenen Hydranten sichergestellt“, schildern die Florianis. Durch deren rasches Eingreifen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf die umliegenden Flächen wurde ebenfalls verhindert.

©FF Eberstein | Inzwischen ist das Feuer in Mirnig unter Kontrolle. ©FF Eberstein | Ein Übergreifen auf die umliegenden Flächen wurde ebenfalls verhindert. ©FF Eberstein | Im Einsatz standen Freiwilligen Feuerwehren Eberstein und St. Walburgen sowie die Polizei. ©FF Eberstein