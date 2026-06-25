Feuerwehr holt Verletzten mit Drehleiter aus dem dritten Stock

Nach einem Unfall musste am Donnerstag eine Person in St. Oswald im Bezirk Spittal an der Drau über eine Feuerwehr-Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss eines Wohnhauses gerettet werden.

Nach einem Unfall musste eine Person am Donnerstagvormittag von Beamten der Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim, der Johanniter Unfall-Hilfe Patergassen sowie die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinkirchheim gerettet werden. Die Einsatzkräfte wurden gegen 10.41 Uhr zu einem Wohnhaus in St. Oswald in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim alarmiert. In der Folge ging es hinauf ins 3. Obergeschoss.

Mit Drehleiter gerettet

„Nach der ersten Lageerkundung stand fest: Die Bergung muss besonders schonend über den Außenweg erfolgen“, heißt es im Anschluss vonseiten der Kameraden. „Der Patient wurde in einer Vakuummatratze stabilisiert und anschließend mit einer Schleifkorbtrage über unsere Drehleiter zu Boden gebracht.“ Details zum Unfallhergang wurden bislang nicht bekannt gegeben.