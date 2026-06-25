Mehrere Bienenvölker fielen Flammen zum Opfer

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gräbern und Bad St. Leonhard am Donnerstag alarmiert. Eine Bienenhütte brannte.

Aufgrund eines Feuers wurde am Donnerstag die Bienenhütte einer 45-jährigen Imkerin in Gräbern in der Gemeinde Bad St. Leonhard schwer beschädigt. Dabei verbrannten auch mehrere Bienenvölker. Das teilten die Beamten der Polizeiinspektion Preitenegg mit. Sie standen gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Gräbern und Bad St. Leonhard im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

©FF Bad St. Leonhard 23 Kräfte standen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 19:52 Uhr aktualisiert