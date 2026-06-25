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/ ©FF Bad St. Leonhard
Ein Bild auf 5min.at zeigt die brennende Bienenhütte.
Am Donnerstag geriet eine Bienenhütte in Brand.
Bad St. Leonhard
25/06/2026
Hütte brannte

Mehrere Bienenvölker fielen Flammen zum Opfer

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gräbern und Bad St. Leonhard am Donnerstag alarmiert. Eine Bienenhütte brannte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Aufgrund eines Feuers wurde am Donnerstag die Bienenhütte einer 45-jährigen Imkerin in Gräbern in der Gemeinde Bad St. Leonhard schwer beschädigt. Dabei verbrannten auch mehrere Bienenvölker. Das teilten die Beamten der Polizeiinspektion Preitenegg mit. Sie standen gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Gräbern und Bad St. Leonhard im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die abgebrannte Bienenhütte.
©FF Bad St. Leonhard
23 Kräfte standen im Einsatz.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 19:52 Uhr aktualisiert
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