Bis zu 29 Grad: Auch Kärntens Badeseen knacken Hitze-Marke

Ob das noch eine Abkühlung ist? Nicht nur die Außentemperaturen sind in den vergangenen Tagen in Kärnten rasant nach oben geklettert. Auch die Wassertemperaturen der Seen haben es mittlerweile in sich.

Brütende Hitze herrscht derzeit in Kärnten. Viele zieht es daher an die Seen. Doch von Erfrischung kann auch hier kaum noch die Rede sein.

Brütende Hitze herrscht derzeit in Kärnten. Viele zieht es daher an die Seen. Doch von Erfrischung kann auch hier kaum noch die Rede sein.

Brütende Hitze herrscht derzeit in Kärnten. Auf der Suche nach einer Abkühlung zieht es daher viele Menschen zu den heimischen Badessen. Doch die hiesigen Wassertemperaturen sind zuletzt ebenfalls stark nach oben geklettert. Spitzenreiter war am Donnerstagnachmittag der Rauschelesee im Bezirk Klagenfurt-Land mit 29,0 Grad. Nur knapp dahinter folgen der Turnersee im Bezirk Völkermarkt sowie der Pressegger See im Bezirk Hermagor, wo ebenfalls 28,7 bzw. 28,0 Grad gemessen wurden.

Selbst Kärntens kühlste Seen kratzen an 26 Grad

Etwas kühler ist da schon der Wörthersee (bei Pörtschach) mit 27,7 Grad. Dahinter folgen der Faaker, der Ossiacher, der Läng- sowie der Klopeiner See, die sich alle um die 26-Grad-Marke bewegen. Am unteren Ende der Skala – die vom Hydrografischen Dienst des Landes Kärnten bereitgestellt wurde – rangieren der Weißensee sowie der Millstätter See, mit Messwerten von 25,9 und 25,8 Grad. Ob es sich dabei tatsächlich noch um eine Erfrischung handelt, bleibt aber fraglich.

©Hydrographischer Dienst / Land Kärnten Eine aktuelle Karte des Hydrografischen Dienstes zeigt: In Kärnten klettern die Wassertemperaturen auf bis zu 29 Grad.

Kärnten steuert auf 37 Grad zu

Der Höhepunkt der Hitzewelle steht den Kärntnern übrigens noch bevor. Am Freitag werden Höchstwerte von bis zu 35 Grad erwartet. Am Samstag und Sonntag bis zu 37 Grad. Vonseiten der Geosphere Austria wurde sogar die rote Hitzewarnstufe für die Städte Klagenfurt und Villach ausgerufen.