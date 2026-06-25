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/ ©Montage: FF Völkermarkt
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Unfallfahrzeug.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der A2 Südautobahn im Bezirk Völkermarkt.
Völkermarkt
25/06/2026
Einsatz

Unfall auf der A2: Auto touchierte zweimal die Leitschiene

Die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt, Griffen und Poggersdorf sowie die Autobahnpolizei und das Rote Kreuz wurden am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag zwischen Völkermarkt-West und Grafenstein. „Aus bislang unbekannter Ursache touchierte ein Fahrzeug zweimal die Leitschiene. Dabei wurde der vordere Reifen abgerissen“, heißt es vonseiten der Florianis, die gemeinsam mit der Polizei und dem Roten Kreuz zum Einsatz ausrückten.

Eine Person verletzt

„Das Fahrzeug kam erst rund einen Kilometer später zum Stillstand“, schildern die Kameraden weiter. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person bei dem Unfall verletzt. Diese wurde durch den Notarzt und das Rote Kreuz medizinisch versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt das Unfallfahrzeug.
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Der vordere Reifen wurde bei dem Unfall abgerissen.

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