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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Landschaft im Granitztal.
Kärnten schwitzt am Freitag bei bis zu 35 Grad.
Kärnten
25/06/2026
Wetterausblick

Bis zu 35 Grad: Orange Hitzewarnung für Kärnten

Die brütende Hitze in Kärnten hält auch am Freitag unvermindert an. Die Anzeige am Thermometer klettert auf bis zu 35 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)
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Der Freitag bringt strahlenden Sonnenschein von früh bis spät. Die Quellwolken am Nachmittag bleiben klein und bringen keine Abkühlung. Die Temperaturen steigen rasant an und erreichen Höchstwerte von 31 bis 35 Grad. „Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Flächendeckend wurde deshalb die orange Warnstufe ausgerufen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Warnkarte der Geosphere Austria.
©Geosphere Austria
Für Freitag wurde flächendeckend die orange Hitzewarnung ausgerufen.

Wo suchst du Abkühlung?

Ganz klar: Ab in den See!
Im schattigen Garten.
Hoch oben auf dem Berg.
Bei laufender Klimaanlage.
Gar nicht, ich schwitze bei der Arbeit.
Weiß ich noch nicht.
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