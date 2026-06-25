Bis zu 35 Grad: Orange Hitzewarnung für Kärnten

Die brütende Hitze in Kärnten hält auch am Freitag unvermindert an. Die Anzeige am Thermometer klettert auf bis zu 35 Grad.

Kärnten schwitzt am Freitag bei bis zu 35 Grad.

Kärnten schwitzt am Freitag bei bis zu 35 Grad.

Der Freitag bringt strahlenden Sonnenschein von früh bis spät. Die Quellwolken am Nachmittag bleiben klein und bringen keine Abkühlung. Die Temperaturen steigen rasant an und erreichen Höchstwerte von 31 bis 35 Grad. „Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Flächendeckend wurde deshalb die orange Warnstufe ausgerufen.

©Geosphere Austria Für Freitag wurde flächendeckend die orange Hitzewarnung ausgerufen.