Blick in die Praxis: Schüler besuchten Wirtschaftskammer-Bezirksstelle

Sechs Unternehmer aus dem Lavanttal standen den Schülern der Fachberufsschule Wolfsberg Rede und Antwort. Sie berichteten offen über ihre Erfahrungen aus dem Unternehmensalltag – von den ersten Schritten in die Selbstständigkeit bis hin zu aktuellen Herausforderungen und Chancen. Gerhard Oswald, Obmann der WK-Bezirksstelle Wolfsberg, betont: „Es ist uns ein großes Anliegen, junge Menschen frühzeitig mit dem Thema Unternehmertum in Berührung zu bringen. Der direkte Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region zeigt den Jugendlichen, welche vielfältigen Möglichkeiten ihnen offenstehen und wie spannend Selbstständigkeit sein kann.“

Schüler schlüpften in die Rolle von Gründern

Ein besonderes Highlight war die neue Escape Box der Wirtschaftskammer. Im Zuge des interaktiven Formats schlüpften die Jugendlichen in die Rolle von Gründern und mussten gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen. Auch Julia Zaminer, Lehrerin an der Fachberufsschule Wolfsberg, zieht eine positive Bilanz: „Die Verbindung von Theorie und Praxis ist für unsere Schülerinnen und Schüler besonders wertvoll.“