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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Schüler in der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle.
Die Wirtschaftskammer stärkt den Austausch zwischen Bildungseinrichtungen und regionaler Wirtschaft.
Wolfsberg
26/06/2026
Initiative

Blick in die Praxis: Schüler besuchten Wirtschaftskammer-Bezirksstelle

Im Rahmen der Initiative „Wirtschaft trifft Schule“ erhielten die Schüler zweier Klassen der Fachberufsschule Wolfsberg praxisnahe Einblicke in die Bezirksstelle Wolfsberg der Wirtschaftskammer Kärnten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
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Sechs Unternehmer aus dem Lavanttal standen den Schülern der Fachberufsschule Wolfsberg Rede und Antwort. Sie berichteten offen über ihre Erfahrungen aus dem Unternehmensalltag – von den ersten Schritten in die Selbstständigkeit bis hin zu aktuellen Herausforderungen und Chancen. Gerhard Oswald, Obmann der WK-Bezirksstelle Wolfsberg, betont: „Es ist uns ein großes Anliegen, junge Menschen frühzeitig mit dem Thema Unternehmertum in Berührung zu bringen. Der direkte Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region zeigt den Jugendlichen, welche vielfältigen Möglichkeiten ihnen offenstehen und wie spannend Selbstständigkeit sein kann.“

Schüler schlüpften in die Rolle von Gründern

Ein besonderes Highlight war die neue Escape Box der Wirtschaftskammer. Im Zuge des interaktiven Formats schlüpften die Jugendlichen in die Rolle von Gründern und mussten gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen. Auch Julia Zaminer, Lehrerin an der Fachberufsschule Wolfsberg, zieht eine positive Bilanz: „Die Verbindung von Theorie und Praxis ist für unsere Schülerinnen und Schüler besonders wertvoll.“

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