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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Streifenwagen der Polizei.
Gegen 0:21 Uhr war ein 34-jähriger Autofahrer aus Tirol mit seinem Wagen auf der A10 in Fahrtrichtung Villach unterwegs.
Seeboden/Spittal
26/06/2026
Polizeimeldung

Lenker rettete sich rechtzeitig: Pkw brannte auf Tauernautobahn völlig aus

In der Nacht auf Freitag ist es auf der A10 Tauernautobahn zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein Auto fing während der Fahrt Feuer und brannte komplett nieder. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Gegen 0:21 Uhr war ein 34-jähriger Autofahrer aus Tirol mit seinem Wagen auf der A10 in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Auf der Höhe von Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau) kam es plötzlich zu einem Zwischenfall: Im Bereich der Motorhaube entwickelte sich aus bislang unbekannter Ursache ein Brand.

Vollbrand in kurzer Zeit

Der Tiroler reagierte geistesgegenwärtig, steuerte das Fahrzeug auf den Pannenstreifen und konnte den Wagen rechtzeitig verlassen. Kurz darauf stand das Auto in Vollbrand und brannte vollständig aus. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Für die Lösch- und Sicherungsarbeiten standen die Freiwilligen Feuerwehren Seeboden und Lendorf im Einsatz. Die beiden Feuerwehren waren mit insgesamt 25 Kräften vor Ort.

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