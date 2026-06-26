TV-Wettbewerb: Fünf Wörthersee-Gastronomen treten im Fernsehen auf

Fünf Gastronomen aus der Wörthersee-Region präsentieren ihre vielseitigen kulinarischen Konzepte im Fernsehen. Im Fokus der Dreharbeiten stand trotz des Wettbewerbs ein starker kollegialer Teamgeist.

Die fünf Gastgeber der Wörthersee-Woche von „Mein Lokal, Dein Lokal“ präsentieren gemeinsam die kulinarische Vielfalt der Region.

Die fünf Gastgeber der Wörthersee-Woche von „Mein Lokal, Dein Lokal“ präsentieren gemeinsam die kulinarische Vielfalt der Region.

Die Gastronomie rund um den Wörthersee steht vor einer mehrtägigen TV-Präsenz. Ab dem 29. Juni strahlt der Fernsehsender „kabel eins“ eine Sonderwoche des Formats „Mein Lokal, Dein Lokal“ aus, in der fünf Gastbetriebe aus der Kärntner Region gegeneinander antreten. Die teilnehmenden Wirte gewähren dabei Einblicke in ihre Konzepte, ihren Service und ihre Küchenkreationen.

Über die Teilnehmer

Mit dabei sind das sozial ausgerichtete Magdas Lokal in Klagenfurt unter der Leitung von Gudi Lopan sowie das Restaurant Laguna im Klagenfurter Seepark Wörthersee Resort mit Gastgeberin Tanja Kürbisch. Ebenfalls um die Punkte kämpfen Klaus Dolleschall vom Gourmet-Bistro Seensucht in Sekirn, Miha Pesan vom Restaurant Kanonenhof in Lambichl und Stefan Sternad, der das See.Stern Restaurant & Lounge in Reifnitz betreibt.

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Kollegialität statt Konkurrenzkampf

Die entsprechenden Dreharbeiten wurden bereits im Herbst 2025 durchgeführt. Obwohl das Sendeformat als Wettstreit konzipiert ist, entwickelten die Mitwirkenden während der Produktion ein enges Verhältnis, bei dem das gemeinsame Brancheninteresse im Vordergrund stand: „Natürlich möchte jeder seinen Betrieb bestmöglich präsentieren. Gleichzeitig war uns allen bewusst, dass wir auch Botschafter unserer Region sind. Während der Dreharbeiten ist eine echte Freundschaft entstanden, die bis heute anhält“, betont Stefan Sternad vom See.Stern Restaurant & Lounge. Das Prinzip der Sendung sieht vor, dass sich die Gastronomen gegenseitig besuchen und in den Kategorien Küche, Service, Ambiente, Sauberkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Gesamtkonzept Punkte vergeben. Zusätzlich fließen die Expertenbewertungen des Spitzenkochs Ali Güngörmüş in das Endergebnis ein.

Wirkung für die gesamte Region

Für Sternad ist es nicht der erste Berührungspunkt mit der Fernsehsendung: In einer früheren Staffel konnte das Gasthaus Messnerei am Sternberg, damals vertreten durch Dani Sternad, bereits den Wochensieg erringen. Dieses Mal stand er selbst als Koch und Gastgeber im Rampenlicht. Die Beteiligten erhoffen sich von der Ausstrahlung eine positive Wirkung für die gesamte Destination. „Für uns alle war die Teilnahme eine großartige Gelegenheit, die Qualität und Vielfalt der Gastronomie am Wörthersee sichtbar zu machen. Am Ende profitieren nicht nur die einzelnen Betriebe, sondern die gesamte Region von dieser Aufmerksamkeit“, so Sternad.