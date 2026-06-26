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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Die Polizei und die Feuerwehr berichten über den Vorfall.
Althofen
26/06/2026
Sieben Insassen

Auf dem Dach gelandet: Kleinbus stürzte zehn Meter in die Tiefe

Nach einem schweren Unfall auf einer Gemeindestraße im Bezirk Sankt Veit mussten fünf Frauen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Kleinbus mit acht Insassen war über eine Böschung gestürzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(188 Wörter)
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Auf einer Gemeindestraße im Bezirk St. Veit an der Glan hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 20 Uhr war ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit einem Kleinbus von St. Kosmas kommend in Fahrtrichtung Brugga unterwegs. Neben dem Lenker befanden sich sieben weitere rumänische Staatsbürger in dem Fahrzeug.

Auf dem Dach liegen geblieben

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer nach einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen. Der Kleinbus kam rechts von der Fahrbahn ab, stürzte rund zehn Meter über eine steile Böschung und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Unfall forderte insgesamt fünf verletzte Fahrgäste. Eine rumänische Staatsangehörige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber C11 in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen werden.

Kein Alkohol im Spiel

Vier weitere Frauen im Fahrzeug kamen glimpflicher davon; sie wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesach transportiert. Ein beim 36-jährigen Lenker durchgeführter Alkoholtest verlief negativ, eine Alkoholisierung lag somit nicht vor.

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