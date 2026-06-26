Auseinandersetzung im Februar: Auch beteiligte Kärntner Politikerin angezeigt

Im Fall einer Auseinandersetzung in Kärnten wurde nun auch gegen die beteiligte Politikerin Anzeige erstattet. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Im Fall einer Auseinandersetzung, an der eine Kärntner Politikerin beteiligt war, liegt nun eine neue Sachverhaltsdarstellung vor. Die Kontrahentin hat die Politikerin, die in dem Verfahren bisher als Opfer geführt wurde, wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

„Wir prüfen derzeit…“

„Wir prüfen derzeit, ob wir gegen die Angezeigte ein Ermittlungsverfahren einleiten“, sagt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“. Die besagte Überprüfung ist faktisch bereits beendet und die Klagenfurter Anklagebehörde hat ihre geplanten Maßnahmen in einem Vorhabenbericht festgehalten, welcher aktuell von der Oberstaatsanwaltschaft Graz kontrolliert wird.

Kieferprellung und Gehirnerschütterung

Der Konflikt ereignete sich am 12. Februar im Außenbereich eines Wohngebäudes: Die Politikerin suchte die Adresse per Pkw auf, um nach eigenen Angaben Gegenstände aus der gemeinsamen Zeit mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten zu retournieren. Anstelle des Ex-Partners traf die Politikerin vor Ort auf dessen Ehefrau, woraufhin ein Streit entbrannte, bei dem die Politikerin Verletzungen erlitt. Medizinische Untersuchungen im Spital ergaben unter anderem eine Kieferprellung sowie eine Gehirnerschütterung. Nach einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt folgte laut Angaben ihres Rechtsbeistands Alexander Todor-Kostic eine Verlegung in ein spezialisiertes Klinikum: „Meine Klientin, die noch mit ihrem Auto fliehen konnte, wurde nach dem Vorfall vorübergehend ohnmächtig und befindet sich derzeit zur Behandlung im Krankenhaus“, hieß es damals gegenüber 5 Minuten. Auch ihr Fahrzeug soll mit einer Schneeschaufel beschädigt worden sein, erklärte er.

Unschuldsvermutung für alle Beteiligten

Gegen die Ehefrau wird weiterhin wegen des Verdachts der Körperverletzung, der gefährlichen Drohung und Sachbeschädigung ermittelt, so Kitz. Für sämtliche Personen im Verfahren gilt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 07:51 Uhr aktualisiert