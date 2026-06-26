Einsatz in Villach-Land: Bienenschwarm wählte Volksschule als neues Zuhause

Die Feuerwehr Treffen musste zu einem tierischen Einsatz an den Ossiacher See ausrücken. Ein großer Bienenschwarm hatte sich direkt auf dem Spielplatz einer Volksschule niedergelassen.

Die Freiwillige Feuerwehr Treffen wurde in jüngster Vergangenheit zu einem tierischen Einsatz gerufen. Der Direktor der Volksschule hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sich im Bereich des schuleigenen Spielplatzes ein großer Bienenschwarm niedergelassen hatte. Da durch die Insekten eine potenzielle Gefahr für die Schulkinder und das Lehrpersonal bestand, rückte die Feuerwehr umgehend aus.

Zweiter Einsatz in wenigen Wochen

Vor Ort nahm sich ein fachkundiges Mitglied der Feuerwehr der Situation an. Dem Experten gelang es, den Schwarm fachgerecht einzufangen und an einen sicheren Ort umzusiedeln. Dank des raschen Einschreitens konnte die Gefahr für die Schule und das Gelände zügig gebannt werden. Ob es sich bei den Insekten um denselben Bienenschwarm handelte, der die Einsatzkräfte bereits am vorletzten Sonntag bei einem ganz ähnlichen Vorfall beschäftigt hatte, ließ sich vonseiten der Feuerwehr nicht zweifelsfrei feststellen.